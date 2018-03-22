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В Железногорске стартует грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
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В Железногорске стартует грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во Дворце культуры состоялось торжественное открытие III общегородского грантового конкурса социальных проектов 2018 года, инициированного Компанией «Металлоинвест». На реализацию проектов конкурса «Сделаем вместе!» в Железногорске Металлоинвест направит 1,5 млн рублей, а в целом в городах присутствия — более 6 миллионов рублей.
Конкурс сохранит основные направления: развитие образования, научного и технического творчества, спорта и здорового образа жизни, культуры и народных традиций, патриотическое и духовное воспитание, помощь социально-незащищенным слоям населения, экология и благоустройство города.
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), инициативные граждане и группы граждан, а также зарегистрированные территориальные органы общественного самоуправления.
Максимальная сумма гранта для инициативных граждан (групп) — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей. Для получения гранта необходимо подготовить социально-значимый проект, подать заявку на конкурс и выиграть.
При оценке проектов конкурсная комиссия будет руководствоваться такими принципами как актуальность (направленность на решение актуальных задач), результативность (конкретный и измеримый эффект), открытость (участие всех заинтересованных сторон) и опережающее развитие (реализованный проект должен стать началом качественных положительных изменений для всей городской среды). Приём заявок пройдет с 26 марта по 16 апреля на городском интернет-портале http://vmeste.zhel.city. Здесь можно узнать всю дополнительную информацию о программе «Сделаем вместе!» и следить за ходом реализации проектов. Подведение итогов конкурса состоится в начале мая. Воплотить в жизнь заявленные проекты победители должны до конца 2018 года.
В 2017 году победителями конкурса «Сделаем вместе!» в Железногорске стали 13 проектов: «Практическая выставка жизненно важных тифлосредств для невидящих», «Помощь детскими руками», «Дети — цветы жизни», «Через плавание — к здоровью!», «Вместе — едины», «От значка ГТО к олимпийской медали», «Мы — дети твои, Россия», «Сквер Победы», «Исторический квартал», «Подари дерево», «Познавательные прогулки „Интерактивный Железногорск“, „Школа творческого чтения“, „LIGA+“.
В результате реализации этих проектов в Железногорске появилась практическая выставка тифлосредств для инвалидов по зрению, проведены квесты и интерактивные экскурсии по истории города, организованы творческие мероприятия для воспитанников Новоандросовского центра „Перспектива“ и Железногорского центра помощи семье и детям, проведены экологические акции для школьников.
»Новшество этого года в том, что все заявки на конкурс принимаются в электронном виде, — отмечает Анастасия Савельева, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности департамента социальной политики УК «Металлоинвест». — В период реализации проекта на городском сайте будет вестись голосование за проекты-участники. От лица Металлоинвеста желаю всем участникам успехов и удачи».
«Сделаем вместе!» — не просто проект, объединивший грантополучателей и грантодателей, — считает Анатолий Жвакин, генеральный директор ООО «Персонал и технологии». — Этот конкурс сплотил абсолютно всех жителей городов в команду единомышленников».
Аналогичные презентации третьего общегородского грантового конкурса социальных проектов «Сделаем вместе!» проходят также в Губкине, Старом Осколе и Новотроицке, где расположены предприятия Металлоинвеста Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская Сталь.
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