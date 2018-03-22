Громкие чтения и мастер-класс устроят для юных читателей в библиотеке на Вятской

В пятницу, 23 марта, в библиотеке № 40 на Вятской улице состоится мероприятие «В книжном царстве очутиться, да чтоб в нем не заблудиться». Гости учреждения культуры примут участие в громких чтениях и познавательном мастер-классе «Я и книга». Об этом рассказала заведующая библиотекой Ирина Тимчишина — Мероприятие пройдет в рамках Недели детской книги. Наши гости ознакомятся с фондом библиотеки, им расскажут, по какому принципу расположены на полках различные издания, как правильно выбрать книгу, — поделилась Тимчишина. Начало в 12.00. Приглашаются все желающие. Адрес библиотеки № 40: Вятская улица, д. 3. (мю)