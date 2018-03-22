Перед депутатами о работе в 2017 году отчитался Олег Пильщиков

В школе №390 района Богородское состоялось выездное заседание Совета депутатов МО Богородское.

На прошлой неделе в актовом зале школы №390 имени генерала П. И. Батова состоялось заседание Совета депутатов МО Богородское, на котором прозвучал отчет главы управы района Олега Пильщикова . Отметим, что заседание было выездным и на нем присутствовали жители района.

Олег Евгеньевич, обращаясь к депутатам, рассказал о комплексном благоустройстве района Богородское в 2017 году. По его словам на сумму порядка 55 млн рублей были благоустроены дворовые территории по 13 адресам, причем по пяти из них работы были выполнены в рамках проведенного голосования на портале «Активный гражданин». Также ГБУ «Жилищник района Богородское» были приведены в порядок территории пяти образовательных учреждений: КАИТ №20, ТК-21, КИГМ №23, две территории школы №1797. Общая сумма затраченных средств составила 24 млн рублей. Проведены работы по реконструкции 70 контейнерных площадок на сумму восемь млн рублей. Состоялось благоустройство знакового объекта «Бульвар маршала Рокоссовского», на что было затрачено свыше 37 млн рублей. Глава управы сообщил также, какие территории планируется благоустроить в 2018 году.

Помимо этого Олег Евгеньевич подробно остановился на капитальном ремонте, который проходит в районе. В рамках региональной программы работы были проведены в 10 жилых домах, которые к концу года были завершены. По семи адресам были заменены лифты, в 15 жилых зданиях заменили газовые трубы. На период с 2018 по 2020 год в план капремонта вошли 17 домов, к работам приступили уже в прошлом году.

Затем глава управы ответил на несколько десятков вопросов депутатов Совета депутатов МО Богородское.

Заканчивая свое выступление, Олег Пильщиков подчеркнул, что управа прислушается ко всем замечанием депутатов и рассказал, каким он видит район Богородское через пять лет.