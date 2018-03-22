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Силуанов: в России сохранились советские принципы распределения финансовой помощи
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Силуанов: в России сохранились советские принципы распределения финансовой помощи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Министр финансов России Антон Силуанов обозначил задачи Минфина в области бюджета. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Конечно, это в первую очередь инфраструктура, поддержка инфраструктурных проектов как источника экономического роста. Безусловно, это и приоритет здравоохранения, образования — все то, что, как говорят, формирует человеческий капитал", — сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что будут увеличиваться расходы инфраструктурного характера в бюджете.
"Считаем также, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в Послании. Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи всем по чуть чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании", — отметил Силуанов.
Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о трех главных задачах, которые должно выполнить правительство за два года.
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