Силуанов: в России сохранились советские принципы распределения финансовой помощи

"Конечно, это в первую очередь инфраструктура, поддержка инфраструктурных проектов как источника экономического роста. Безусловно, это и приоритет здравоохранения, образования — все то, что, как говорят, формирует человеческий капитал", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться расходы инфраструктурного характера в бюджете.

"Считаем также, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в Послании. Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи всем по чуть чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании", — отметил Силуанов.