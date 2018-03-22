Нижегородским журналистам показали процесс подготовки водопроводной воды для жителей нагорной части города

Нижегородский водоканал и Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провели 22 марта экскурсию для журналистов по Слудинской водопроводной станции.

Представителям СМИ показали, какие стадии очистки проходит питьевая вода с момента водозабора в Оке и до момента попадания в водопроводный кран.

Слудинская водопроводная станция — самая старая в городе, она была построена в 1951 году. Несмотря на это, станция оснащена современным оборудованием и производит очистку и анализ воды новейшими методами: первичное озонирование, первичное и вторичное хлорирование, осветление, фильтрация, обеззараживание лучами ультрафиолета.

Ежедневно станция производит 100 кубометров питьевой воды. Впрочем, по словам начальника нагорного цеха водоснабжения Дмитрия Панкова , последние десять лет потребление воды в городе стабильно сокращается — на 3 — 5% в год.

Роспотребнадзор контролирует качество воды на Слудинской станции по графику — раз в две недели, а центральная лаборатория Водоканала осуществляет плановый круглосуточный мониторинг. Вода проверяется на химические и микробиологические показатели. Об этом сообщила начальник лаборатории Екатерина Маркова.

По словам заместителя начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора Юлии Никитиной, от качества питьевой воды зависит продолжительность жизни людей, поэтому контроль качества и безопасности питьевой воды — приоритетное направление в работе ведомства. Питьевая вода проверяется по всем видам показателей. Ежегодно в Нижегородской области проводится 25.000 исследований, в Нижнем Новгороде — 7.000. Показатели стабильные, 95% населения области обеспечены качественной водой. Роспотребнадзор также контролирует деятельность организаций, осуществляющих подачу населению питьевой воды в сфере исполнения санитарных правил. В прошлом году было составлено 453 протокола об административных правонарушениях в этой сфере. Общая сумма наложенных штрафов — 566 тысяч рублей. Нарушения, в основном, касаются зон санитарной охраны и качества питьевой воды и поступают от граждан. По каждому обращению проводится расследование.

Справка: В 1990 году на Слудинской водопроводной станции была введена преаммонизация, что позволило уменьшить содержание в воде органических загрязнений. В 2000 году на станции начали производить озон, что улучшило качество воды по ряду показателей. В 2009 году на станции была введена технология обеззараживания воды ультрафиолетом. В 2010 году была введена станция по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия. В конце 2017 года в результате модернизации лаборатории вода стала проверяться не только на наличие бактерий, но и на присутствие вирусов.