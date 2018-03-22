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Хранившему без разрешения три ружья экс-мэру Петрозаводска заменили штраф на замечание
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Хранившему без разрешения три ружья экс-мэру Петрозаводска заменили штраф на замечание 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 22 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отменил штраф в 3 тыс. рублей и сделал замечание руководителю отделения Пенсионного фонда РФ в Карелии, бывшему мэру Петрозаводска Николаю Левину, который десять месяцев хранил дома три охотничьих ружья с просроченным разрешением, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В феврале 2018 года мировой суд признал чиновника виновным по ч. 6. ст. 20.8 КоАП РФ «Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения», оштрафовал его на 3 тыс. рублей и конфисковал у Левина три охотничьих ружья. Бывший мэр с этим не согласился и направил жалобу в городской суд Петрозаводска с требованием переквалифицировать его действия.
"Жалобу удовлетворить частично, постановление мирового судьи судебного участка о 9 февраля 2018 года об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6. ст. 20.8 КоАП РФ в отношении Левина Николая Ивановича отменить. Производство по делу прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного правонарушения с объявлением Левину устного замечания", — сказала судья горсуда Петрозаводска Елена Лазарева.
Она пояснила, что чиновник сам пришел в отделение Росгвардии и рассказал о правонарушении. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения, связанные с хранением оружия. Кроме этого, руководитель отделения Пенсионного фонда не имеет непогашенных административных штрафов. Конфискованные три ружья будут находиться в правоохранительных органах до разрешения Левиным вопроса об их дальнейшей эксплуатации, уточнила Лазарева.
В ходе заседания Левин рассказал, что в 2017 году из-за большого количества работы он не заметил истечения срока разрешения. «В связи с этим не обратил внимания на срок окончания разрешения на ношение и хранение оружия. Обязанности следить за его сроком лежат на мне — виноват. Штраф, который на меня наложил мировой судья, заплатил», — сказал он в суде.
Представители карельского управления Росгвардии в суде просили оставить решение мирового судьи в силе, так как оно обоснованное и законное. Действия чиновника, который десять месяцев хранил три ружья с просроченным разрешением, необходимо квалифицировать как незаконное хранение.
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