Закон не писан: есть ли шанс привлечь депутата Слуцкого к ответственности

Комиссия по этике Государственной Думы 21 марта посоветовала журналисткам, заявившим о домогательствах со стороны депутата Слуцкого, обращаться в правоохранительные органы . На мой взгляд, данный совет можно расценить как бесперспективность разрешения подобной ситуации в Российской Федерации . Казалось бы, все верно — Комиссия по этике занимается вопросами этики, а правоохранительные органы должны заниматься вопросами закона и привлечения к уголовной ответственности. Но конечно, не все так просто в Датском королевстве.

Вся история, конечно, покрыта туманом, много вопросов осталось без ответа: почему данные факты не были освещены сразу после физических действий со стороны депутата, почему журналистки не подавали никаких заявлений ранее, не описываются конкретные ситуации и не называются определенные даты. Мне, как юристу — который занимается трудовыми спорами, больше верится в то, что данные факты имели место, чем в идеальный образ оболганного депутата. Такое поведение со стороны мужчин, у которых есть власть, возникает повсеместно и на всех уровнях власти и экономики.

Проигрышное дело

Почему данный «совет» (обратиться в полицию) выглядит бесперспективным? Единственный состав, который можно было бы вменить Слуцкому — это статья 133 Уголовного кодекса РФ — Понуждение к действиям сексуального характера. Поскольку ни полового акта, ни действий сексуального характера (в свете Уголовного кодекса, а не общего понимания) он не совершал, а доказательств, что он «пытался погладить по ягодицам» или «провел рукой по лобку» никаких нет, кроме слов возможных потерпевших — уголовное дело завести не получится. Наши правоохранители не любят возбуждать дела, если у них нет «доказухи». Но даже статья 133 УК РФ никак не может быть применена к действиям Слуцкого.

Ее диспозиция говорит, что привлечь к ответственности можно лицо, которое склоняет другое лицо к половому акту путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). Как мы видим, в действиях Слуцкого нет ни шантажа, ни повреждения или изъятия имущества и даже зависимости (в том смысле, в котором ее определяет уголовное право) тоже нет. И даже «высылка» журналистов из Госдумы — это тоже не говорит о зависимости, к сожалению.

Диктофонная запись не поможет призвать депутата к ответственности, потому что предложение стать любовницей — оскорбление личности в данном случае, а не понуждение к сексуальным отношениям. Если бы на записи было «переспи со мной, а не то машину разобью» — тогда был состав. Для обвинения нужны более конкретные формулировки.

Лишить иммунитета можно

Парадокс в том, что если бы действия депутата охватывались бы каким-либо составом преступления, возбудить уголовное дело в отношении него фактически невозможно — у депутата есть иммунитет. Возбудить уголовное дело в отношении обладателя иммунитета возможно лишь в специальном порядке: такое решение принимается Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Государственной Думы, полученного на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации.

То есть Юрий Чайка должен внести представление в Госlуму, а та должна согласиться с этим представлением, лишить депутата неприкосновенности и только тогда лично Александр Бастрыкин сможет возбудить уголовное дело. Как считаете, сколько таких случаев было? По статистике на 2015 год — целых 9. При этом Государственная дума может просто отказаться лишать депутата неприкосновенности и на этом вопрос возбуждения уголовного дела отпадет.

Надежда умирает последней

Наивно надеяться на то, что в России на данном этапе развития правосознания и правоприменения, возможно привлечь депутата к уголовной или какой бы то ни было иной ответственности или лишить статуса за слова и грязные намеки.

Но возможно, давая таким случаям огласку и определяя границы приемлемого поведения, рано или поздно мы придем к тому, что мужчины перестанут «зажимать» девушек по углам и научатся выражать свои симпатии более цивилизованным способом и без привлечения «права сильнейшего»? Я надеюсь на это. Иначе нам придется инициировать внесение поправок в закон и ужесточение ответственности.

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