Ещё
Ростех передал Бурятии машины скорой помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростех передал Бурятии машины скорой помощи 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Госкорпорация Ростех подписала договор с Министерством имущества Республики Бурятия о безвозмездной передаче в госсобственность двух автомобилей скорой помощи. Автомобили класса «С» будут эксплуатироваться специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и неонатальной реанимационной бригадой Республиканского перинатального центра.
Машины переданы республиканскому центру здравоохранения в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. №2302-р.
Напомним, современный перинатальный центр в Улан-Удэ, строительством которого занимается Ростех, рассчитан на 120 мест и 13 индивидуальных родовых комнат. На объекте уже закончены внутренние отделочные работы. По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николая Рузавина, во втором полугодии 2018 года новый перинатальный центр должен начать оказание медицинской помощи.
«Продолжается расстановка технологического оборудования. Ведутся подготовительные пусконаладочные работы и подготовка к лицензированию помещения», — приводит его слова официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия.
Госкорпорация Ростех в соответствии с программой развития перинатальных центров в регионах России определена заказчиком сети таких медучреждений по всей стране. На сегодняшний день введены в эксплуатацию перинатальные центры во многих регионах России: Тамбове, Ульяновске, Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске, Оренбурге и Якутске.
Ростех: последние новости
«Калашников» продолжает сотрудничество с поисковым отрядом «Лиза Алерт» Ростех внедрит «умные» светофоры в Ярославской области Уралвагонзавод увеличит производство железнодорожных осей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии226
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах237
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки110
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение