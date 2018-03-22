Ростех передал Бурятии машины скорой помощи

Госкорпорация Ростех подписала договор с Министерством имущества Республики Бурятия о безвозмездной передаче в госсобственность двух автомобилей скорой помощи. Автомобили класса «С» будут эксплуатироваться специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и неонатальной реанимационной бригадой Республиканского перинатального центра.

Напомним, современный перинатальный центр в Улан-Удэ , строительством которого занимается Ростех, рассчитан на 120 мест и 13 индивидуальных родовых комнат. На объекте уже закончены внутренние отделочные работы. По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николая Рузавина, во втором полугодии 2018 года новый перинатальный центр должен начать оказание медицинской помощи.

«Продолжается расстановка технологического оборудования. Ведутся подготовительные пусконаладочные работы и подготовка к лицензированию помещения», — приводит его слова официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия.