Ростех передал Бурятии машины скорой помощи 

Госкорпорация Ростех подписала договор с Министерством имущества Республики Бурятия о безвозмездной передаче в госсобственность двух автомобилей скорой помощи. Автомобили класса «С» будут эксплуатироваться специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и неонатальной реанимационной бригадой Республиканского перинатального центра.
Машины переданы республиканскому центру здравоохранения в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. №2302-р.
Напомним, современный перинатальный центр в Улан-Удэ, строительством которого занимается Ростех, рассчитан на 120 мест и 13 индивидуальных родовых комнат. На объекте уже закончены внутренние отделочные работы. По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николая Рузавина, во втором полугодии 2018 года новый перинатальный центр должен начать оказание медицинской помощи.
«Продолжается расстановка технологического оборудования. Ведутся подготовительные пусконаладочные работы и подготовка к лицензированию помещения», — приводит его слова официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия.
Госкорпорация Ростех в соответствии с программой развития перинатальных центров в регионах России определена заказчиком сети таких медучреждений по всей стране. На сегодняшний день введены в эксплуатацию перинатальные центры во многих регионах России: Тамбове, Ульяновске, Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске, Оренбурге и Якутске.