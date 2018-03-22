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Земан заявил, что не допустит в Чехии Майдан и цветную революцию
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Земан заявил, что не допустит в Чехии Майдан и цветную революцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 22 мар — РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан в четверг в интервью пражской газете Mlada fronta Dnes заявил, что пока он является президентом, то не допустит в республике Майдан, цветную революцию.
"Хотел бы констатировать, что пока я буду президентом, никогда не допущу Майдан, цветную революцию. Никогда не допущу того, чтобы судьбу республики решала улица", — заявил Земан, комментируя недавние демонстрации в Праге и других городах страны, участники которых выражали протест против некоторых высказываний Земана в его инаугурационной речи 8 марта.
На Вацлавской площади в центре Праги 14 марта состоялся молодежный митинг с участием 4 тысяч человек, которые затем прошли по улицам города до Пражского града. Выступавшие на митинге говорили о том, что Земан своими заявлениями разделяет чешское общество, а также часто подвергает несправедливым нападкам независимые СМИ, включая гостелевидение.
Не избежал этого Земан и в своей инаугурационной речи 8 марта, в связи с чем 15 видных представителей правых партий во время его выступления покинули зал, а пражский Институт Вацлава Клауса назвал речь Земана «недостойной» столь важного и торжественного момента, как инаугурация президента.
Премьер-министр Андрей Бабиш также заявил о том, что ожидал от главы государства «иное выступление», которое не разделяло бы общество.
Во время «бархатной революции» 1989 года Земан активно участвовал в происходивших событиях, приведших в итоге к свержению власти компартии. В частности, он выступил перед участниками митинга на Летенской площади в Праге, на котором собралось около одного миллиона человек.
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