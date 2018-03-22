В Хорошево-Мневниках субботники проведут в сквере на улице Берзарина и в парке «Березовая роща»

В Хорошево-Мневниках общегородские субботники пройдут 14 и 21 апреля в сквере по улице Берзарина и в парке «Березовая роща» соответственно.

— На субботники приглашаем жителей района, Товарищества собственников жилья, коллективы учреждений, предприятий, организаций, студенты и учащихся учебных заведений. Участники субботников будут обеспечены всем необходимым инвентарем, инструментами и транспортом, — сообщил на встрече первый заместитель директора ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» Константин Кравцов

Кроме того, в ходе месячника по благоустройству планируется приведение в порядок 163 дворовых территорий, а также фасадов жилых домов, промышленных зданий и гаражей, объектов образования, здравоохранения, учреждений спорта. Запланированы следующие виды работ: прогребание газонов, устройство цветников, удаление сухостоя, промывка фасадов, ремонт цоколей, лестниц, входных групп, элементов освещения, ремонт подвальных и чердачных помещений, козырьков над подъездами, детских, спортивных и контейнерных площадок, покраска ограждений. (вт)