Ещё
В каких случаях дельфин может напасть на человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В каких случаях дельфин может напасть на человека 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Вопреки общепринятому мнению, эти морские животные по отношению к человеку в конечном итоге все же остаются зверьми. Они сравнительно легко поддаются обучению. Но с такой же легкостью могут и убить.
Они просто инстинктивны
Мифы о «человечности» дельфинов навеяны множеством фильмов и телепередач. На самом деле, никаких особых, приближающих к человеку, качеств у этих морских животных нет. Они поддаются дрессуре так же, как, к примеру, собаки, которых, нашпигованных взрывчаткой, в Великую Отечественную отправляли под танки. Важно правильно, с умом, использовать природные качества дельфинов, их инстинкты. Полагаться на животных полностью не следует — истории об их разумности — красивая сказка, не более того.
Почему они убивают
Истории спасения человека дельфинами более известны, чем случаи убийства людей ими же. И в том, и в другом случае дельфины руководствуются отнюдь не «здравым смыслом», а только лишь животным инстинктом. Просто желая «поиграть», дельфин может как спасти тонущего человека, так и потопить его, подобных случаев множество. По мнению ихтиологов, агрессия дельфинов по отношению к людям в последнее время увеличивается — регистрируется все больше случаев, когда эти животные нападают на человека безо всяких на то причин. Стая дельфинов может буквально разорвать одинокого купальщика, если тому доведется оказаться в их компании. Результаты исследований небезопасного поведения дельфинов по отношению к человеку на Западе начали обнародовать в 90-х годах, когда случаи гибели людей в результате контактов с этими «добродушными и милыми» животными перевалили за сотни. Известны опыты шотландских ученых Бена Вильсона и Гарри Росса, изучавших случаи немотивированных массовых убийств дельфинами «морских свиней». Выяснилось, что дельфины могут убивать животное «просто так», забавы ради. Дельфины нападают на человека, находясь в состоянии сексуальной агрессии (оно для них свойственно). Перевернуть лодку, «заиграть» до смерти одинокую купальщицу для дельфина обычное дело.
Спасают, но «в своих интересах»
Существует распространенное заблуждение, что дельфины спасают людей от акул. Это тоже легенда, как и предубеждение о спасении тонущего — дельфин просто играет с ним, не более того. В случае с акулами та же самая ситуация — акулы предпочитают не связываться с дельфинами и уплывают, поскольку дельфины потенциально сильные соперники, и зубы у них тоже имеются. Если пловец случайно окажется в зоне охоты дельфинов (на рыбу), животные воспримут его как соперника (такие случаи бывали), и будут выталкивать человека в открытое море, подальше от рыбного косяка. Дрессированные дельфины управляемы. Но этого нельзя сказать о диких животных. Случаев нападения дельфинов на людей много, и каждый из них — очередное подтверждение того, что сказка о «человечном дельфине» — это не более чем миф.
Русская Семерка: последние новости
Как 1500 русских казаков разгромили 10000 тысяч китайцев Стансы Цзяна – самая загадочная книга в истории человечества Кто является главным виновником Хатыни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана297
Обязательное медстрахование предложили отменить307
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Главная фальсификации на этих выборах80
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение