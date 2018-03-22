Шесть интересных идей, которые подарили нам хакатоны

Спорт и соревнования хороши не только для атлетов, но и для разработчиков IT-решений. Так называемые хакатоны (конкурсы для IT-специалистов) с недавних пор стали популярны в России . Их организуют учебные заведения, софтверные компании, а также различные площадки, специализирующиеся на соревнованиях в IT-сфере.

Нашу площадку мы создали именно для этих целей. На ее базе такой IT-конкурс может организовать любая компания, заинтересованная в новых идеях и людях, работающих в области анализа данных и машинного обучения. Нередко в ходе таких соревнований появляются весьма примечательные и полезные IT-решения.

1. Проведение голосований с помощью компьютерного зрения

Летом 2017 года в Санкт-Петербурге на базе университета ИТМО была организована проектная школа для программистов, предпринимателей и инженеров — Girls4Tech, закончить которую предлагалось исключительно девушкам.

После окончания учебного курса ИТМО провел хакатон, в программу которого входило решение нескольких задач, поставленных компаниями «Петрович» и Bayer. Хакатон университета должен был помочь выявить лучших специалистов в своей сфере по итогам обучения в проектной школе. Однако его результатом стал и интересный проект, который имеет все шансы превратиться в успешный рыночный продукт.

Команда VoteVision

Так, в IT-соревновании ИТМО победила команда VoteVision, которая предложила лучшее решение по кейсу Bayer. Компания попросила создать систему голосования в аудиториях, где запрещено пользоваться интернетом, например, во время тестов или экзаменов. Предложенная девушками технология VoteVision основана на компьютерном зрении. Она анализирует фотографию аудитории, где голосуют с помощью карточек за предложенные варианты ответа.

Предполагается, что карточки для голосования должны быть ярких, выделяющихся на общем фоне, цветов, чтобы алгоритмы компьютерного зрения могло отличить их от других предметов. Данные в систему попадают через мобильное приложение или сайт, где в режиме реального времени обрабатываются и представляются в виде рядов данных и диаграмм.

Для себя я также поставил этот проект на 1-е место, поскольку именно на поиске решений в области обработки данных и специализируются наши хакатоны.

2. Алгоритм для автоматизации сурдоперевода

Hackaton 2025, который прошел в январе этого года в Сколково, также принес немало интересных идей. Лучшие из них оценивались по трем критериям:

Реалистичность предложенной идеи (проекта)

Универсальность, то есть возможность «развернуть» предложение в любой точке мира

Степень влияния на качество жизни

Одной из ярких побед стало выступление команды DeafKIT из Москвы , которая разработала алгоритм для автоматизации сурдоперевода в режиме реального времени. Сейчас в большинстве случаев речь для глухонемых переводит сурдопереводчик. Ребята предложили автоматизированное решение, когда звуки распознаются компьютером и переводятся в понятные для инвалидов знаки или текст.

Команда DeafKIT

Такое решение автоматического сурдоперевода практически готово к продвижению на рынке. Разработчики планируют внедрять его, например, в кассах на вокзалах и аэропортах, в МФЦ, торговых точках и других публичных местах, где может потребоваться сурдоперевод живой речи в реальном времени.

3. Сервис для определения рейтинга домов

В 2016 году российская компания «2ГИС» устроила IT-конкурс, участникам которого было предложено найти решения, направленные на улучшение жизни в мегаполисе. Одним из лучших проектов стал сервис рейтинга домов в городе.

Хакатон компании компании «2ГИС»

Согласитесь, каждому любопытно узнать, какой дом в городе самый лучший. Победители создали такую систему оценки, в которой учитывается буквально вся информация о нем, включая время, оставшееся до капитального ремонта, экологическую обстановку, качество работы коммунальных служб, наличие очередей в школу или детский сад и так далее. Пока этот рейтинг в коммерческое использование не запущен, но думаю, что у него еще все впереди.

4. Решение для заказа такси EasyTaxi

Сегодня EasyTaxi — одно из популярных приложений в сфере услуг такси, работающее в 30 странах мира. Его установили на свои смартфоны более 17 миллионов человек, к сервису подключились более 400 тысяч таксистов.

При этом мало кто знает, что EasyTaxi появился в результате хакатона Startup Weekend, который был проведен в Рио-де-Жанейро в 2011 году. Молодые бразильские разработчики Таллис Гомес и Даниель Коен произвели фурор, представив на конкурсе решение для заказа такси, позволяющее помимо обычных функций отслеживать местонахождение заказанной машины.

Таллис Гомес и Даниель Коен

Таллис Гомес потом рассказывал, что первоначально он собирался представить систему онлайн-мониторинга автобусов, но как-то накануне конкурса более получаса прождал приезда такси. Тогда-то он и понял, что решение EasyTaxi может принести ему успех, что и произошло.

5. Онлайн-площадка для продажи подержанных вещей

Carousell, одна из крупнейших в Азии онлайн-площадок для купли-продажи подержанных вещей, также появилась в результате IT-соревнования. В 2012 году сооснователи Carousell решили принять участие в состязании стартапов в Сингапуре (Singapore’s Startup Weekend).

Они позже вспоминали, что поехали на подобное мероприятие в первый раз и не особо рассчитывали, что из их работы будет толк. Просто им было интересно разработать «прикольное» решение для важной проблемы — как избавиться от ненужных вещей.

Основатели Carousell

Филиппины, Сервис Carousell появился в подходящее время, когда по всему миру появлялись десятки таких маркетплейсов. Ему удалось закрепиться в Сингапуре и еще в двух десятках мегаполисов Азии, включая города в таких странах, как Малайзия Индонезия и Тайвань. Сегодня приложением Carousell пользуются миллионы людей, одновременно на площадке продается до 60 миллионов позиций.

6. Площадка поиска помощи по дому Zaarly

Неприятно, когда в доме потек кран, и ты не знаешь, кого можно быстро позвать, чтобы его отремонтировать. Примерно в таком ключе рассуждали молодые американцы Эрик Костер и Ян Хантер, которые приняли участие в соревновании Startup Weekend в 2011 году в Лос-Анжелесе.

Основатели Zaarly

Здесь они представили электронную площадку поиска помощи по дому Zaarly. Успех приложения, с помощью которого по соседству можно найти квалифицированного электрика, сантехника или садовника был феноменальным. Буквально за несколько дней проект сумел получить инвестиций на сумму свыше 15 миллионов долларов. Теперь Zaarly — один из самых популярных онлайн-ресурсов помощи по хозяйству в США , а также в ряде других стран.

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