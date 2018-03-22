Татьяна Бирюкова: для людей!

глава администрации Спасского

муниципального района

Нижегородской области Татьяна Бирюкова: для людей!Есть ли будущее у русской деревни? На этот вопрос глава администрации Спасского района Татьяна Бирюкова отвечает утвердительно: сами люди хотят жить на своей исторической родине. Спасчане с удовольствием «пускают корни» на родине, продолжают дело, начатое их родителями.

— Татьяна Валентиновна, неужели действительно там много молодежи остается в Спасском?

— Мы проводили исследование на примере школьного выпуска 2007 года. В том году выпускались три класса — около 80 — 90 человек. Так вот из них только около 10 человек переехали жить в город. Остальные ребята остались в родном районе. Кто-то получил образование в нашем сельскохозяйственном техникуме, кто-то уехал за знаниями в Нижний Новгород и возвратился. Работы на местных предприятиях достаточно, трудоустраиваем всех. Высокая в районе и рождаемость — в молодых семьях, как правило, по двое детей. С жильем дела, конечно, обстоят сложнее. Но есть федеральные программы, такие как «Материнский капитал», и молодежь его активно использует.

Как потратить 10 миллионов рублей, если бы они сейчас оказались в распоряжении главы администрации, Татьяна Валентиновна отвечает не задумываясь:

«Конечно же, на людей и во благо людей!»

— Очень хочется построить собственный ФОК, — признается Татьяна Бирюкова. — Молодежь в нашем районе спортивная, а из крупных спортивных площадок — только стадион с открытым футбольным полем. Многие ездят заниматься в ФОК в Воротынец. Руководители секций арендуют спортивные залы в школах и техникуме. Но этого не хватает! Спортивные амбиции у нас большие — достаточно упомянуть только наших боксеров — Арифуллина Рушана и Пименова Дмитрия из ДЮСШ по боксу. Ребята занимают призовые места на областных соревнованиях!

Уверена, когда у нас будет собственный ФОК, спортивных достижений будет еще больше!

В ближайшее время в Спасском начинается реализация программы «Городская среда» по развитию общественного пространства, объекты строительства которой жители района выбирают сами.

— В этом году мы сделали ставку на преобразование в нашем районе общественных пространств, рассказывает Татьяна Валентиновна. — Нам нужен современный парк с детской площадкой, уличными тренажерами, открытой сценой.

— Татьяна Валентиновна, а вам как живется в Спасском? Не как государственному служащему, а как обычному человеку? Чего на ваш взгляд еще не хватает району?

— Мне, как женщине, очень хочется привнести в Спасское как можно больше красоты. Мое хобби — цветы. Летом — в саду, зимой выращиваю цветы дома. К слову, в Спасском активно развивается ландшафтный дизайн — у нас собралась целая инициативная группа, высаживаем в городе цветники, клумбы.

Смотришь на своих односельчан –Сергей Михайлович Ледров, кандидат исторических наук, основатель и первый директор Спасского народного исторического музея, Лев Петрович Клюкин — наш активист, любитель природы, пропагандист здорового образа жизни, художник Александр Осминин … и понимаешь, благодаря им и другие «подтягиваются», начинают ценить и больше любить свою малую родину.

— Ну и, конечно, всегда интересно узнать о планах. Что впереди?

— Уверена, впереди нас ждет только хорошее! Мне очень хочется показать, что село живет, что оно может быть самобытным и современным одновременно. В 2019 году у села Спасского юбилей — 620 лет. Мы планируем ремонт нашего исторического музея, рядом хотим сделать музей под открытым небом, облагородить исторические места и памятники. Ведется реконструкция Маровского Крестовоздвиженского монастыря — древнейшей православной обители Нижегородского Поволжья. Современное купеческое село — наверное, именно таким я бы хотела видеть Спасское. Сохранить самобытность района, но вместе с тем сделать его инфраструктуру комфортной… Для людей!