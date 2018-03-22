В СФ разрабатывают законопроект о праве регионов выдавать заключения об уникальных свойствах товара

Совете Федерации разрабатывают законопроект, которым предлагается наделить регионы правом самостоятельно выдавать заключения об уникальных свойствах товара. Об этом в ходе круглого стола на тему «Кто сможет стать владельцем национального бренда» сообщила первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

«У нас всего четыре федеральных органа исполнительной власти, которые могут дать заключение на уникальные свойства, которыми обладает тот или иной товар, наименование места происхождения товара (НМПТ).

Мы вышли с законодательной инициативой о том, чтобы наделить субъекты правом для того, чтобы выдавать заключение. Ведь кому как не субъектам знать об уникальности свойства того или иного товара. Большинство экспертов нас поддерживает. Мне видится это очень перспективным шагом», — подчеркнула Л. Гумерова.

«Но мы понимаем, что это очень узкий круг. Более того, мы столкнулись с определенными трудностями регламентов того или иного ведомства: затягиваются сроки, предъявляются какие-то требования», — констатировала Л. Гумерова.