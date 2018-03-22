Итальянцы готовы построить дороги и меламиновый завод в Татарстане 

Завод по производству меламина планируют возвести в Татарстане три итальянские компании, сообщает «Татар-информ».
Итальянцы уже подписали с президентом РТ Рустамом Миннихановым меморандум о взаимопонимании. Они показали президенту республики пилотный проект и готовое технико-коммерческое предложение. В нём речь идёт о заводе, который сможет выпускать до 40 тысяч тонн меламина в год. Кроме того, итальянцы готовы вложиться в усовершенствование завода по производству карбамида на химическом комплексе в Менделеевске, а также в строительство комплекса по производству олефинов.
Помимо нефтехимической сферы, компании предложили инвестировать в строительство новых дорог около Казани и в проект ВСМ Москва — Казань.
Напомним, первое производство меламина в России открылось в 2012 году в Ставропольском крае. Это вещество используют, например, в производстве гербицидов и красителей. А смолы из меламина используют в составе клея, лака, пенопласта и другого.