Hennessy выпустил лимитированную серию Hennessy X. O Mathusalem

Коньячный Дом Hennessy специально для коллекционеров выпустил 55 эксклюзивных комплектов Hennessy X. O Mathusalem. Стоимость одного такого сета составляет 20 000 евро, каждый из которых пронумерован.

Набор включает в себя уникальный шестилитровый декантер Матузалем, который сохраняет форму культового декантера Hennessy X. O с орнаментом из виноградной лозы, придуманным еще в 1947 году. Бутылку наполняет неизменный с 1870 года коньяк Hennessy X. O.

Кроме необычного декантера в комплекте имеется «коньячное ружье» (пипетка), дизайн которого разработал известный английский дизайнер Том Диксон. Этот уникальный инструмент позволяет зачерпнуть коньяк из самого сердца бутылки. Такой способ подачи коньяка позволит почувствовать себя настоящим мастером коньячных погребов и прикоснуться к вековой традиции создания коньяков, отмечают создатели. Кроме того, набор включает в себя 6 коньячных бокалов с золотым брендингом смелого дизайна от Томаса Бастида (Baccarat).

Все это помещено в короб ручной работы, выполненный из древесины грецкого ореха, латуни, кожи и замши.

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