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Электронные услуги станут доступны ногинчанам без интернета
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Электронные услуги станут доступны ногинчанам без интернета 

360tv.ru 1 час назад
В пятницу, 23 марта, в ногинском МФЦ на улице Советская, 29 состоится открытие первого в области сервиса — так называемого электронного окна, в котором жители области могут получить помощь сотрудника МФЦ по созданию личного кабинета на региональном портале госуслуг (РПГУ) и оказанию услуг в электронном виде.
Два окна МФЦ в Ногинске будут помогать жителям области, у которых нет доступа к интернету или необходимых навыков, оформлять документы на услуги
земельно-имущественного
комплекса. Получить документ по результатам услуг заявитель сможет также в данном окне в назначенный срок
Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.
Министр отметил, что на момент в электронном виде доступны 26 услуг
земельно-имущественного
комплекса. Интерес населения к электронным госуслугам растет на всей территории области.
В Ногинске уже более 20% обращений по земле на госуслуги подаются через портал РПГУ. С начала года было принято около 500 заявлений в электронном виде
— Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.
Такой сервис организован в МФЦ в Ногинске на улице Советская, дом 29, где в помощь жителям будут работать два окна, в которых можно будет завести личный кабинет, подать заявление и получить результат услуги.
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