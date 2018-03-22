Электронные услуги станут доступны ногинчанам без интернета

В пятницу, 23 марта, в ногинском МФЦ на улице Советская, 29 состоится открытие первого в области сервиса — так называемого электронного окна, в котором жители области могут получить помощь сотрудника МФЦ по созданию личного кабинета на региональном портале госуслуг (РПГУ) и оказанию услуг в электронном виде.

Два окна МФЦ в Ногинске будут помогать жителям области, у которых нет доступа к интернету или необходимых навыков, оформлять документы на услуги

земельно-имущественного

комплекса. Получить документ по результатам услуг заявитель сможет также в данном окне в назначенный срок

Министр отметил, что на момент в электронном виде доступны 26 услуг

земельно-имущественного

комплекса. Интерес населения к электронным госуслугам растет на всей территории области.

В Ногинске уже более 20% обращений по земле на госуслуги подаются через портал РПГУ. С начала года было принято около 500 заявлений в электронном виде

— Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.

Такой сервис организован в МФЦ в Ногинске на улице Советская, дом 29, где в помощь жителям будут работать два окна, в которых можно будет завести личный кабинет, подать заявление и получить результат услуги.