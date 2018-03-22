«Не идут работать из-за хамства»: жителям «Кошелева» объяснили нехватку врачей

Жители микрорайона Крутые Ключи пожаловались властям на сложности с оперативным получением медицинской помощи. Проблема здравоохранения стала одной из острых тем для обсуждения на встрече главы города Елены Лапушкиной , районных властей и депутатов. Кошелевцы попросили чиновников решить вопрос со скорой, поликлиникой и катастрофической нехваткой врачей.

«Долго ждем скорую»

Микрорайон на окраине Самары застроен трехэтажками экономкласса, в которые заселены уже около 80 тысяч человек. Жители постоянно поднимали вопрос об открытии в Крутых Ключах собственной подстанции скорой медицинской помощи. Схема обслуживания менялась неоднократно: то кошелевцев относили к Красноглинской подстанции, то ставили на обслуживание бригадами частной скорой помощи по ОМС. Вот и сейчас этот вопрос снова оказался одним из злободневных для собственников жилья в Крутых Ключах.

Микрорайон продолжает расти

— Скорую приходится ждать 3–5 часов, — жалуются местные жители.

Оперативность скорой помощи не устраивает местных жителей

— В настоящее время решается вопрос об открытии здесь подстанции. Место есть — это бывшее помещение поликлиники на улице Золотухина. В феврале его передали областной станции скорой медицинской помощи. Микрорайон будет обслуживать областная скорая, поскольку район находится на стыке Волжского и Красноглинского районов. Думаю, к чемпионату мира по футболу подстанцию запустят. Сейчас они проходят лицензирование, подбирают персонал, занимаются закупками машин и оборудования, — сообщил в ответ на претензии жителей председатель совета депутатов Красноглинского района Игорь Немченко

40 человек на одного врача

Не менее остро обстоят дела и с оказанием поликлинической помощи в Кошелеве. До 2018 года микрорайон относился к зоне ответственности возглавляемой Немченко городской поликлиники № 14. Теперь жителей обслуживают специалисты городской поликлиники № 1. По данным областной администрации, рокировка произошла «в целях оптимизации структуры» обоих учреждений здравоохранения.

По состоянию на 1 января 2018 года в детском поликлиническом отделении микрорайона Крутые Ключи наблюдается 8620 детей. В настоящее время там ведут прием 3 врача-педиатра, 5 участковых медицинских сестер и 1 фельдшер кабинета неотложной помощи.

Не многим больше медиков и во взрослом терапевтическом отделении. На 15300 человек здесь приходится два врача общей практики, три участковых терапевта и пять медсестер. Неотложная помощь представлена 3 фельдшерами и 1 врачом-терапевтом кабинета неотложной помощи.

В микрорайоне не хватает врачей

По мнению главврача ГП № 14 Игоря Немченко, нехватка медперсонала в микрорайоне — следствие неуважительного отношения пациентов к врачам.

— Когда наша поликлиника начинала обслуживать Кошелев, я очень надеялся, что медработники, которые живут тут (а их не мало, поверьте), будут работать у нас. И первоначально врачей было достаточно — работало до семи педиатров. То есть укомплектованность была больше, чем на любой территории Самары и области. Мы столкнулись с большой нагрузкой: в период обострения сезонных заболеваний каждый врач должен принять в день 30–40 пациентов. И принимает. Но из-за хамского отношения руки у докторов просто опускаются. В Крутых Ключах были даже акты физического воздействия на медиков. В итоге часть врачей ушли в частные клиники, часть вовсе покинули профессию. Я призываю всех относиться вежливо и уважительно к труду докторов и медсестер. Поверьте мне, они выкладываются по полной. С неба или с Луны врачи на вас не свалятся. Количество педиатров в принципе ограничено по Самарской области . Если вы не измените отношение к медработникам, укомплектованности здесь не будет, — заявил на встрече с кошелевцами Игорь Немченко. При этом он заверил, что дело не в деньгах: зарплаты врачи получают достойные.

Медработники получают не менее 20 тысяч рублей

По его словам, средний заработок докторов в ГП № 14, например, составляет 47 тысяч рублей, а медсестер — 28 тысяч рублей. При этом в расчетах учитываются только зарплаты заведующих и медиков, а не главврача и административных работников.

«Мечтаем о своей поликлинике»

До сих пор до конца не решен в микрорайоне и вопрос со строительством собственной отдельно стоящей поликлиники. Сейчас и детское, и взрослое отделения находятся в жилом доме.

В микрорайоне построят поликлинику

— Участок, на котором будет располагаться поликлиника, наша компания передала в безвозмездное пользование Управлению капитального строительства Самарской области, которое выступит заказчиком объекта. Земля находится за железнодорожными путями, напротив платформы «Ягодная». Проект прошел экспертизу. Сейчас прорабатывается вопрос о включении объекта в федеральную целевую программу. В этом году должны быть начаты финансирование и строительство. Застройщик будет определен после процедуры торгов, — рассказала жителям член совета директоров корпорации «Кошелев» Екатерина Есина. Поликлиника будет четырехэтажной и рассчитана на 2,5 тысячи посещений.