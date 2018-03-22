В Курске прошел 18-й Фестиваль военно-патриотической песни имени Героя России Андрея Хмелевского

Боец ОМОН УВД по Курской области Андрей Хмелевской погиб при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе в 2000 году. За совершенный подвиг ему было присвоено звание Героя России посмертно.

Андрей — пример беззаветного служения Родине, ценой своей жизни. Он является примером героя, который ценой своей спас жизни своих товарищей.

В память о Герое России Андрее Хмелевском в Курске на протяжении 18 лет проводится Фестиваль военно-патриотической песни.

Фестиваль стал традиционным знаковым культурным событием региона. Мероприятие организовано Советом ветеранов УМВД России по Курской области совместно с Дворцом пионеров и школьников.

Фестиваль проходит в два этапа: отборочный и финальный.

Участниками отборочного этапа фестиваля 2018 года стали 95 солистов и 17 вокальных ансамблей. География участников конкурса широка: г. Курск, Октябрьский, Глушковский, Мантуровский, Хомутовский районы Курской области. Среди вокалистов ученики школ, СУЗов, Вузов, а также сотрудники правоохранительных органов.

Зрителями фестиваля стали участники войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, кадеты и школьники.

Гала-концерт и церемония награждения победителей традиционно проходит 21 марта — в день рождения Героя России Андрея Хмелевского.

На финальном гала-концерте прозвучали песни дипломантов и лауреатов фестиваля, победителям вручили заслуженные награды.

Лауреатом 1 степени в номинации «Вокальные ансамбли» признан ансамбль из Курского педагогического колледжа.

Лауреатом 1 степени в возрастной группе 14-17 лет стала Эмилия Шушкевич, ученица средней общеобразовательной школы № 18. В этом же возрасте среди студентов лауреатом 1-й степени стала Маргарита Усова — воспитанница Дворца пионеров и школьников.

Лауреатом 1 степени в возрастной группе 18-22 года стала студентка Курского государственного университета Ольга Грибанова.

Лауреатом 1 степени в номинации «Сотрудники правоохранительных органов» стала Яна Смирнова, методист Культурного Центра УМВД России по Курской области.

Гран-при фестиваля присуждено Ивану Калуцкому, студенту Курского государственного медицинского университета, который представил песню за исполнение песни «Сын России».