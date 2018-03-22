На пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной установят светофоры

Самаре обустроят новый полноценный Т-образный перекресток. На улице Солнечной в ближайшее время установят дополнительные светофоры на пешеходных переходах. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Речь идет об участке на пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной в жилом комплексе «Надежда».

— Мы приняли решение о том, что это пересечение необходимо преобразовать в полноценный Т-образный перекресток со светофором и пешеходным перекрестком. Техническое задание ждет своего часа в департаменте городского хозяйства и экологии, — сообщил представитель дептранса.

«Зебру», которая находится возле школы № 139, также оснастят светофором.

— Нерегулируемый пешеходный переход превратится в регулируемый с кнопкой вызова. Необходимую документацию разработали и направили на реализацию, — рассказали в дептрансе.