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На пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной установят светофоры
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На пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной установят светофоры 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре обустроят новый полноценный Т-образный перекресток. На улице Солнечной в ближайшее время установят дополнительные светофоры на пешеходных переходах. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Речь идет об участке на пересечении 5-ой просеки и улицы Солнечной в жилом комплексе «Надежда».
— Мы приняли решение о том, что это пересечение необходимо преобразовать в полноценный Т-образный перекресток со светофором и пешеходным перекрестком. Техническое задание ждет своего часа в департаменте городского хозяйства и экологии, — сообщил представитель дептранса.
«Зебру», которая находится возле школы № 139, также оснастят светофором.
— Нерегулируемый пешеходный переход превратится в регулируемый с кнопкой вызова. Необходимую документацию разработали и направили на реализацию, — рассказали в дептрансе.
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