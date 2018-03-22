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Первый выпускной прошёл в «Серебряном университете»
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Первый выпускной прошёл в «Серебряном университете» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Осенью прошлого года учёбу в нём начали 3 тысячи московских пенсионеров, а теперь они отмечают окончание занятий. Об этом сообщает «ТВ Центр».
"Серебряный университет" — это городской образовательный проект. Его главная задача — дать возможность людям зрелого возраста бесплатно изучать иностранные языки, азы компьютерной грамотности, психологию и многое другое.
"Люди, которые выходят на пенсию в молодом возрасте, в 55 лет женщины, мужчины в 60 лет, они бы сохраняли свою трудовую профессиональную деятельность. Кстати, вот сохранение трудовой деятельности — это и есть гарант активного долголетия, поэтому Серебряный университет, который мы начали развивать, доложен способствовать продолжению трудовой деятельности старшего поколения", — сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
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