Деньги нашли: в Ростове до конца года благоустроят два парка

В Ростове на публичных слушаниях озвучили стоимость благоустройства городских парков, победивших в рейтинговом голосовании программы «Комфортная городская среда». До 1 декабря этого года в порядок приведут Собино и «Северный». Ранее глава городской администрации Виталий Кушнарев выразил сомнение, что в этом году удастся обустроить более одного парка.

На карте отмечено, где находятся победившие в голосовании парки

— Парк «Собино» в Железнодорожном районе — самый дорогой проект. Предварительная стоимость его благоустройства — 122 миллиона рублей, — сообщила советник губернатора Светлана Мананкина.

На территории парка им. Собино появятся эстрада, велопарковки и зона для торжеств

Площадь парка имени Анатолия Собино — 76 800 квадратных метров. На его территории планируют построить площадку для выгула собак, спортивную зону, велопарковки, эстраду для городских мероприятий и беседку для церемоний, например, выездных регистраций. В левой части находится могила революционера Анатолия Собино — беседку для церемоний планируют построить рядом с ней, что вызвало недовольство участников слушаний. Другие недостатки проекта — мало мест для парковки автомобилей и велосипедов, нет пешеходного перехода к главному входу с противоположной стороны улицы Профсоюзной. Кроме того, на территории Собино пока не собираются строить фонтаны, так как это слишком дорого: один фонтан стоит около 30 миллионов.

Предварительная стоимость благоустройства сквера «Северный» — 60 миллионов

Предварительная стоимость благоустройства «Северного» — 60 миллионов, 15 из которых предоставит «Роствертол» . Среди недостатков проекта — здесь, как и в Собино, мало парковочных мест. На территории сквера появятся малые архитектурные формы, игровая площадка и велопарковки.

В сквере «Осенний» построят скейт-парк

Сквером «Осенний» займутся в следующем году. Здесь появятся велодорожка, детская площадка, фонтан и скейт-парк. Остальные девять территорий, среди которых парк Горького, Островского, «Дружба», Театральная площадь, благоустроят в течение пяти лет.