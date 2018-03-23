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Деньги нашли: в Ростове до конца года благоустроят два парка
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Деньги нашли: в Ростове до конца года благоустроят два парка 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове на публичных слушаниях озвучили стоимость благоустройства городских парков, победивших в рейтинговом голосовании программы «Комфортная городская среда». До 1 декабря этого года в порядок приведут Собино и «Северный». Ранее глава городской администрации Виталий Кушнарев выразил сомнение, что в этом году удастся обустроить более одного парка.
На карте отмечено, где находятся победившие в голосовании парки
— Парк «Собино» в Железнодорожном районе — самый дорогой проект. Предварительная стоимость его благоустройства — 122 миллиона рублей, — сообщила советник губернатора Светлана Мананкина.
На территории парка им. Собино появятся эстрада, велопарковки и зона для торжеств
Площадь парка имени Анатолия Собино — 76 800 квадратных метров. На его территории планируют построить площадку для выгула собак, спортивную зону, велопарковки, эстраду для городских мероприятий и беседку для церемоний, например, выездных регистраций. В левой части находится могила революционера Анатолия Собино — беседку для церемоний планируют построить рядом с ней, что вызвало недовольство участников слушаний. Другие недостатки проекта — мало мест для парковки автомобилей и велосипедов, нет пешеходного перехода к главному входу с противоположной стороны улицы Профсоюзной. Кроме того, на территории Собино пока не собираются строить фонтаны, так как это слишком дорого: один фонтан стоит около 30 миллионов.
Предварительная стоимость благоустройства сквера «Северный» — 60 миллионов
Предварительная стоимость благоустройства «Северного» — 60 миллионов, 15 из которых предоставит «Роствертол». Среди недостатков проекта — здесь, как и в Собино, мало парковочных мест. На территории сквера появятся малые архитектурные формы, игровая площадка и велопарковки.
В сквере «Осенний» построят скейт-парк
Сквером «Осенний» займутся в следующем году. Здесь появятся велодорожка, детская площадка, фонтан и скейт-парк. Остальные девять территорий, среди которых парк Горького, Островского, «Дружба», Театральная площадь, благоустроят в течение пяти лет.
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