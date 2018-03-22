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Денег нет: до конца года в Ростове благоустроят только один парк
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Денег нет: до конца года в Ростове благоустроят только один парк 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Властям Ростова может не хватить денег на то, чтобы привести в порядок все три парка, которые победили в голосовании. Об этом сообщил градоначальник Виталий Кушнарев. Всего в голосовании за благоустройство территорий участвовали 11 зон отдыха.
— Те территории, которые выбрали горожане, мы благоустроим. Но нам может не хватить средств на завершение всех работ в полном объеме, и, скорее всего, не хватит. Поэтому один из них мы закончим, а остальные перейдут на следующий год, — цитирует Кушнарева «Дон-24».
Глава администрации не уточнил, работы в каком именно из парков — «Северном», «Осеннем» или имени Собино — начнут в первую очередь. Возможно, программа «Комфортная городская среда» начнется с парка «Северный», потому что деньги на его ремонт частично выделил завод «Роствертол».
Ранее городские власти сообщали о планах благоустроить все три парка к октябрю этого года. Ремонт в остальных девяти зонах отдыха, среди которых скверы им. Дортмунда, «Покровский», парки Вересаева, «Дружба», Театральная площадь, пообещали провести в ближайшие пять лет.
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