Ещё
«Пинали по спине ногами»: тетя избитого в Покрове мальчика рассказала подробности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пинали по спине ногами»: тетя избитого в Покрове мальчика рассказала подробности 

360tv.ru 1 час назад
Тетя избитого семиклассника из Покрова рассказала, что ее племянник — инвалид. В беседе с «360» она раскрыла подробности жестокого поступка подростков.
У него инвалидность, поэтому он на индивидуальном обучении. Они знакомы. Из одной школы. Нос, сильнейшее сотрясение, сломана рука, побои на всем теле. Пинали по спине ногами, у него все в синяках, все в крови. В полицию написали заявление
— тетя избитого мальчика.
Ранее в Сети появилось видео избиения мальчика и фото, на котором видны его раны. Местные жители заявили, что избить его могли фанаты «Спартака».
360tv.ru: последние новости
Полиция установила личности школьников, избивших одноклассника в Покрове Труп младенца обнаружили на свалке в Ленинградской области В МВД ответили на автоинициативы обсуждаемые в СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана297
Обязательное медстрахование предложили отменить306
Генсек НАТО призвал Россию к ответу327
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога222
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение