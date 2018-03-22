«Пинали по спине ногами»: тетя избитого в Покрове мальчика рассказала подробности 

Тетя избитого семиклассника из Покрова рассказала, что ее племянник — инвалид. В беседе с «360» она раскрыла подробности жестокого поступка подростков.
У него инвалидность, поэтому он на индивидуальном обучении. Они знакомы. Из одной школы. Нос, сильнейшее сотрясение, сломана рука, побои на всем теле. Пинали по спине ногами, у него все в синяках, все в крови. В полицию написали заявление
— тетя избитого мальчика.
Ранее в Сети появилось видео избиения мальчика и фото, на котором видны его раны. Местные жители заявили, что избить его могли фанаты «Спартака».