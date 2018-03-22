Фонд в Татарстане поможет 85% пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка

Алексей Песошин. Республиканский фонд поддержки вкладчиков, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, до 2020 года планирует оказать поддержку более 85% юридических и физических лиц, включенных в реестр требований кредиторов, заявил премьер-министр Татарстана

Республиканский фонд поддержки создан в мае 2017 года по указу президента Татарстана для помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана. Учредителем фонда является министерство земельных и имущественных отношений республики. Источниками формирования финансовой базы фонда являются девелоперская деятельность и поступления благотворительных взносов. В частности, фонду был выделен земельный участок площадью 759 гектаров в Казани , который должен быть реализован на максимально выгодных условиях. Полученные от реализации земельного участка средства планируется распределить среди пострадавших. В ноябре 2017 года Республиканский фонд поддержки начал выплаты вкладчикам банков.

"Задача фонда — до 2020 года оказать поддержку более 85% юридических и физических лиц (в количественном выражении), включенных в реестр требований кредиторов указанных банков", — сказал Песошин, выступая перед депутатами парламента республики с отчётом о деятельности исполнительной власти за 2017 год.

Данный вопрос, по его словам, находится на постоянном контроле правительства республики.

Согласно данным фонда, на первом этапе, с 1 ноября 2017 года, фонд начал выплаты юридическим лицам из третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и Интехбанка, сумма требований которых не превышает 300 тысяч рублей. Выплаты получили 269 организаций на сумму 37,6 миллиона рублей. С 1 февраля 2018 года решением фонда увеличен порог оказываемой поддержки юридическим лицам до 500 тысяч рублей и начат второй этап, в рамках которого предусмотрена поддержка льготной категории граждан (инвалиды 1 или 2 групп, ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, герои СССР, герои России, родители детей-инвалидов или родители инвалидов с детства 1 или 2 групп).

По данным на 1 марта, в Республиканский фонд поддержки поступило уже более трех тысяч заявлений от клиентов Татфондбанка и Интехбанка, в том числе 2,1 тысячи — от юридических лиц, 850 — от физических. Около 1,1 тысячи заявлений удовлетворяют условиям реализуемых на данный момент этапов поддержки, общая сумма по этим заявлениям составляет 146,6 миллиона рублей. Вкладчики, чьи требования не удовлетворяют данным условиям, также могут подать заявление в фонд и ожидать последующих этапов поддержки.