The New York Times: Самая крупная утечка информации за всю историю Фейсбук

Когда стартап «Кембридж Аналитика» (Cambridge Analytica), специализирующийся на составлении профилей избирателей, готовился в 2014 году заняться американскими промежуточными выборами, у него возникла проблема.

Эта фирма получила 15 миллионов долларов инвестиций от богатого республиканского донора Роберта Мерсера и начала обхаживать его политического советника Стивена Бэннона , обещая ему инструменты, позволяющие выявлять особенности характера американских избирателей и влиять на их поведение. Но у фирмы не было данных, чтобы заставить заработать этот ее новый продукт.

Поэтому «Кембридж Аналитика» начала собирать частную информацию из профилей в Фейсбук, и собрала данные на 50 с лишним миллионов пользователей, сделав это без их разрешения, о чем сообщили бывшие сотрудники компании и ее партнеры, и о чем свидетельствуют документы. Получается, что это была одна из самых крупных утечек информации за всю историю социальной сети. Взлом позволил фирме использовать деятельность в Фейсбук огромного количества частных лиц из числа американского электората, а также разработать методы, которые легли в основу ее работы во время кампании Трампа в 2016 году.

Расследование, проведенное « Нью-Йорк Таймс » и «Обсервер оф Лондон», показывает, как «Кембридж Аналитика» задействовала на рынке мощное новое оружие. Из-за этого данная фирма, а также богатые консервативные инвесторы, стремившиеся повлиять на политику, оказались в центре пристального внимания следователей и законодателей по обе стороны Атлантики.

Кристофер Уайли, участвовавший в создании этой компании и работавший там до конца 2014 года, так сказал о ее руководстве: «Для них правила не имеют никакого значения. Для них это война, на которой любые средства хороши».

«Они хотят вести культурную войну в Америке, — добавил он. — А «Кембридж Аналитика» должна была стать оружейным арсеналом для ведения этой войны».

Подробности о том, как «Кембридж Аналитика» получала и использовала данные из Фейсбук, несколько раз всплывали на поверхность после того, как фирма начала работать над кампанией 2016 года. Они вызвали острые дебаты о достоинствах так называемого психографического моделирования, которое использовала компания.

Но прежде мы не знали, в каких колоссальных объемах осуществлялась кража данных об американцах, и Фейсбук до недавнего времени не признавала сам факт этих утечек. Интервью, проведенные с несколькими бывшими сотрудниками и подрядчиками, а также анализ электронной переписки и документов фирмы показали, что «Кембридж Аналитика» не только использовала частную информацию из Фейсбук, но и до сих пор владеет всем этим массивом данных или большей его частью.

Фирма платила за получение персональных данных через постороннюю аналитическую компанию, которая утверждала, что собирает их в научных целях.

Когда «Нью-Йорк Таймс» начала свое расследование, Фейсбук попыталась преуменьшить объемы утечек и усомнилась в том, что эти данные по-прежнему находятся у нее. Но в пятницу эта социальная сеть разместила в интернете заявление, в котором выразила тревогу и пообещала принять меры.

«Это была афера и обман», — отметил в пятницу в своем заявлении для «Нью-Йорк Таймс» вице-президент и заместитель главного юридического советника Фейсбук Пол Груол. Он добавил, что «Кембридж Аналитика», Уайли и американский исследователь из России Александр Коган удалены из Фейсбук. «Мы предпримем любые необходимые шаги, чтобы раз и навсегда удалить эти данные. И мы примем меры против всех виновных сторон», — добавил Груол.

Руководитель «Кембридж Аналитика» Александр Никс и прочие официальные лица неоднократно отрицали факт получения и использования данных из Фейсбук. В последний раз они сделали это в прошлом месяце на слушаниях в парламенте. Но в своем заявлении для «Нью-Йорк Таймс» компания признала, что получала эти данные, однако тут же обвинила Когана в нарушении правил Фейсбук и отметила, что удалила всю информацию два года назад, как только узнала о существовании такой проблемы.

В Британии «Кембридж Аналитика» грозят параллельные расследования парламента и государственных нормативных органов, у которых есть подозрения, что эта фирма проводила незаконную работу в ходе кампании перед британским референдумом по Брекситу. В стране действуют очень строгие законы о неприкосновенности частной жизни, и уполномоченная по вопросам информации заявила в субботу, что изучает вопрос о том, не были ли данные Фейсбук «приобретены и использованы в нарушение закона».

США дочь Мерсера Ребекка, член правления Бэннон и Никс получали уведомления от своего адвоката о том, что они не должны пользоваться услугами иностранных сотрудников в политических кампаниях, поскольку это противозаконно. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и бывшие сотрудники.

Следователи из конгресса спрашивали Никса о роли фирмы в предвыборной кампании Трампа. А специальный прокурор Министерства юстиции Роберт Мюллер затребовал электронную переписку сотрудников «Кембридж Аналитика», которые работали на команду Трампа. Он сделал это в рамках своего расследования российского вмешательства в выборы.

Причины такого интереса Мюллера хранятся в тайне, однако документы, которые удалось посмотреть журналистам «Нью-Йорк Таймс», указывают на то, что британское отделение фирмы, согласно его утверждениям, работало в России и на Украине . А учредитель «ВикиЛикс» Джулиан Ассанж сообщил в октябре, что Никс обращался к нему во время кампании, надеясь получить частную электронную переписку, принадлежащую сопернице Трампа Хиллари Клинтон

Документы вызывают новые вопросы относительно Фейсбук, которая уже подвергается резкой критике за распространение российской пропаганды и фейковых новостей. Собранные «Кембридж Аналитика» из профилей данные, часть которых удалось просмотреть журналистам «Нью-Йорк Таймс», включают персональную информацию о пользователях, о «друзьях» в сети о и «лайках». Лишь крошечная часть пользователей давала согласие на передачу информации о них третьей стороне.

«Защита информации о людях лежит в основе всего того, что мы делаем, — сказал Груол. — Не была взломана ни одна система, не был украден ни один пароль или секретные данные».

Тем не менее, он добавил: «Это серьезное нарушение наших правил».

Читая в умах избирателей

Уайли рассказал во время интервью, что когда Никс и несколько его коллег в конце 2013 года ужинали в «Палас-Отеле» в Манхэттене , французское вино лилось рекой. Повод для торжества у них был весьма основательный.

Нахальный бизнесмен Никс возглавлял небольшое подразделение по выборам в «Эс-Си-Эл Групп» (SCL Group), которая работала по политическим и оборонным контрактам. Большую часть года он пытался прорваться в новый и очень прибыльный мир политических данных, для чего взял на работу 24-летнего Уайли, у которого были определенные связи с ветеранами избирательных кампаний Обамы. Уайли хотел использовать психологические особенности избирателей, чтобы влиять на их поведение. Для этого он собрал целую команду из психологов и специалистов по обработке и анализу данных. Некоторые из них были связаны с Кембриджским университетом.

Эта группа проводила эксперименты за рубежом, в том числе, на Карибах и в Африке, где правила конфиденциальности не очень строги, а то и вообще не существуют. По словам ее бывших сотрудников, местные политики, пользовавшиеся услугами «Эс-Си-Эл Групп» с радостью предоставляли ей государственную информацию.

Затем случай свел Никса со смутьяном из «Брейтбарт Ньюс» Бэнноном, который позже стал советником штаба Трампа и Белого дома, а также с одним из самых богатых людей на земле Мерсером.

Никс с коллегами всячески обхаживал Мерсера, который считал, что многоопытная и высокотехнологичная компания может сделать его серым кардиналом в политике Республиканской партии . Они не обделяли своим вниманием и дочь Мерсера Ребекку, которая разделяет консервативные взгляды отца. Бэннона заинтриговала возможность использовать информацию о профилях пользователей для внесения изменений в американскую культуру и в политику США. Об этом рассказал и Уайли, и некоторые другие бывшие сотрудники фирмы, согласившиеся на интервью на условии соблюдения анонимности, так как они подписали соглашения о неразглашении информации. Бэннон и Мерсеры от комментариев отказались.

Мерсер согласился выделить часть средств на финансирование проекта стоимостью полтора миллиона долларов по опросу избирателей и по проверке психографических сигналов на выборах губернатора Виргинии в ноябре 2013 года. Там прокурор-республиканец Кен Кучинелли состязался с демократическим аппаратчиком Терри Маколиффом. Кучинелли проиграл, однако Мерсер все равно решил продолжать эту работу.

Он хотел получить результаты в кратчайшие сроки, и поэтому работы у фирмы прибавилось. В начале 2014 года инвестор Тоби Нойгебауэр и другие состоятельные консерваторы решили вложить миллионы долларов в президентскую кампанию сенатора из Техаса Теда Круза . Никсу очень хотелось получить эту работу.

Когда коллеги Уайли не смогли представить Нойгебауэру служебную записку с изложением сути своей работы, Никс устроил им суровый разнос по электронной почте.

«Это же ДВЕ СТРАНИЦЫ! Четыре часа работы максимум! По часу на каждого. Чем вы там занимаетесь?» — написал он.

Но у команды Уайли были проблемы посерьезнее. Чтобы создать психографические профили в общенациональном масштабе, нужны были данные, которые компания не могла собрать без огромных затрат. Обычно аналитические фирмы использовали результаты голосования и данные о покупках потребителей, чтобы спрогнозировать политические убеждения и поведение избирателей на выборах.

Но такие данные никак не помогали определить особенности психики и пристрастия человека, скажем, является ли он неврастеническим интровертом, религиозным экстровертом, здравомыслящим либералом или сторонником оккультизма. А согласно утверждениям «Кембридж Аналитика», именно такие психологические черты помогали создавать уникальные по своей силе средства для формирования политических сигналов и посланий.

Уайли нашел решение проблемы в психометрическом центре Кембриджского университета. Ученые из этого центра разработали методику определения черт характера на основе того, что людям нравится в Фейсбук. Исследователи платили людям небольшие деньги за проведение тестов и загрузку особого приложения, которое собирало частную информацию из их профилей и профилей их друзей, что в то время компании разрешалось. По словам ученых, такая методика позволяет сказать о человеке гораздо больше, чем это могут сделать его родители или другие близкие люди. Есть люди, которые оспаривают подобные утверждения.

Когда психометрический центр отказался от сотрудничества с «Кембридж Аналитика», Уайли нашел человека, согласного на совместную работу. Им оказался доктор Коган, который преподавал в университете психологию и знал об этой методике. Коган создал собственное приложение, а в июне 2014 года начал собирать данные для «Кембридж Аналитика». Компания оплатила все его расходы, составившие более 800 тысяч долларов, а также разрешила ему сохранить копию для его собственных исследований. Об этом свидетельствует электронная переписка «Кембридж Аналитика» и ее финансовая отчетность.

Коган сообщил Фейсбук и пользователям лишь то, что информацию он собирает в научных целях. Социальная сеть не стала проверять это его утверждение. Коган отказался сообщить подробности произошедшего, сославшись на соглашения о неразглашении с Фейсбук и «Кембридж Аналитика», однако заявил, что его программа — это «очень стандартное и простое приложение Фейсбук».

В итоге он передал фирме более 50 миллионов черновых профилей. Эту цифру подтверждает корпоративная переписка и один бывший коллега Уайли. Примерно в 30 миллионах профилей (эту цифру ранее сообщало издание «Интерсепт») содержалось достаточно информации (в том числе, о месте жительства), чтобы сопоставлять пользователей с другими записями, и на этой основе выстраивать психографические профили. Лишь 270 000 пользователей из числа участников исследования согласились на сбор данных о них.

По словам Уайли, данные из Фейсбук стали тем спасением, которое позволило его команде представить обещанные Мерсерам модели.

«Мы хотели получить максимум, — признался он. — И мы не задавали вопросов о том, откуда эти данные появились, и кто сказал, что мы можем ими пользоваться».

Никс рассказывает другую историю. Выступая в прошлом месяце в парламентском комитете, он назвал работу Когана «бесполезной».

Международные усилия

Когда Коган начал свою работу, Мерсер согласился вложить 15 миллионов долларов в совместное предприятие, в котором участвовало подразделение по выборам из «Эс-Си-Эл Групп». Партнеры изобрели запутанную корпоративную структуру, сформировали новую американскую компанию, которой почти полностью владел Мерсер, и получили лицензию на психографическую платформу, разработанную командой Уайли, о чем свидетельствуют документы компании. Бэннон, ставший членом правления и инвестором, придумал название «Кембридж Аналитика».

По сути дела, это была компания-пустышка. Согласно документам и информации бывших сотрудников, все контракты, которые получала «Кембридж Аналитика», зарегистрированная в штате Делавэр , обслуживала лондонская «Эс-Си-Эл», а контролировал их британский гражданин Никс, работавший на двух должностях в «Кембридж Аналитика» и «Эс-Си-Эл». В большинстве своем сотрудники и подрядчики «Эс-Си-Эл» были канадцы, как Уайли, или европейцы.

Но в июле 2014 года консультант компании американский адвокат Лоуренс Леви предупредил их, что такая схема может противоречить законам, которые запрещают участие иностранцев в работе, связанной с американскими выборами.

В своей служебной записке на имя Бэннона, Мерсера и Никса этот адвокат, работавший в фирме «Брейсуэлл и Джулиани», написал, что Никсу придется отказаться от «существенного участия в управлении», что касается клиентов, причастных к американским выборам. Эта аналитическая фирма должна была найти американских граждан или владельцев зеленых карт, написал Леви, чтобы те «вели работу и принимали решения, касающиеся предвыборной рекламы и расходов».

Летом и осенью 2014 года «Кембридж Аналитика» с головой окунулась в американские промежуточные выборы, мобилизовав подрядчиков и сотрудников «Эс-Си-Эл» со всей страны. Среди привлеченных к этой работе было мало американцев. А работы было немало: это и опросы общественного мнения, и группы для таких опросов, и разработка рекламы для специального комитета политических действий Джона Болтона , и консервативные организации в Колорадо, и кампания сенатора-республиканца из Северной Каролины Тома Тиллиса

В своем заявлении для «Нью-Йорк Таймс» «Кембридж Аналитика» отметила, что «все люди на важнейших должностях были гражданами США или обладателями зеленых карт». Компания заявила, что Никс «не играл никакой стратегической или оперативной роли» в американской предвыборной кампании.

Нарушали ли американские отделения фирмы законы о выборах — это зависело от роли иностранных сотрудников в каждой из кампаний, а также от того, считалась ли их работа стратегическими консультациями в рамках правил Федеральной избирательной комиссии.

«Кембридж Аналитика» действовала аналогичными методами и в ходе избирательного цикла 2016 года, когда работала на штаб Круза, а затем и на Трампа. В том году компания взяла на работу в ходе гонки немало американцев, но большая часть ее специалистов по обработке и анализу данных были гражданами Британии и других европейских стран, о чем рассказали два бывших сотрудника фирмы.

Выполняя указания Брэда Парскейла, который в 2016 году был у Трампа директором по цифровым технологиям, а сейчас является менеджером штаба на 2020 год, когда Трамп попытается переизбраться, «Кембридж Аналитика» проводила самые разные работы. Среди них было формирование целевых аудиторий для цифровой рекламы, призывы к сбору средств, моделирование явки избирателей, покупка телевизионной рекламы на пять миллионов долларов и разработка маршрутов поездок Трампа с целью получения максимальной поддержки.

Руководители «Кембридж Аналитика» дают противоречивую информацию о том, как в ходе кампании использовались психографические данные. Никс говорит, что профили фирмы помогли разработать стратегию Трампа, с чем не согласны члены предвыборного штаба. А еще Никс утверждает, что у его фирмы было недостаточно времени, чтобы составить комплексную модель трамповских избирателей.

Давая в декабре интервью Би-Би-Си, Никс сказал, что при работе на Трампа они использовали психографику, разработанную для кампании Круза.

После утечки

К началу 2015 года Уайли и более половины членов его первоначальной команды ушли из компании. В основном это были люди с либеральными взглядами, разочаровавшиеся в работе на правых кандидатов-консерваторов, которым отдавало предпочтение семейство Мерсеров.

«Кембридж Аналитика» в своем заявлении отметила, что Уайли, уйдя из фирмы, создал конкурирующую с ней компанию, и что позднее она была вынуждена предпринять против него действия правового характера в целях защиты своей интеллектуальной собственности. По поводу Уайли и других бывших «подрядчиков» «Кембридж Аналитика» заявила, что они «явно предпринимали злонамеренные попытки навредить компании».

Ближе к концу 2015 года «Гардиан» сообщила о том, что «Кембридж Аналитика» использует персональные данные из Фейсбук в предвыборной кампании Круза, из-за чего социальная сеть была вынуждены принимать срочные меры. В своем заявлении она пообещала, что «тщательно расследует эту ситуацию» и потребует, чтобы все те компании, которые злоупотребляют ее данными, уничтожили их.

Фейсбук негласно подтвердила факт утечки и попыталась обеспечить сохранность информации. Эти усилия она продолжала вплоть до августа 2016 года. В том месяце адвокаты из этой социальной сети обратились к подрядчикам «Кембридж Аналитика» с письмом. «Эти данные были получены и использовались без разрешения, — говорится в письме, прочитанном журналистами „Нью-Йорк Таймс“. — Использование их в будущем является противозаконным, и они должны быть немедленно удалены».

Груол в своем заявлении отметил, что Коган, «Эс-Си-Эл Групп» и «Кембридж Аналитика» заверили его в «полном уничтожении соответствующих данных».

Однако копии этих данных были по-прежнему недосягаемы для Фейсбук. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» видели черновые данные из профилей, полученных «Кембридж Аналитика».

Хотя Никс заявил законодателям, что у его компании нет данных Фейсбук, один бывший сотрудник фирмы сообщил, что недавно он видел сотни гигабайт таких данных на сервере «Кембридж Аналитика», и что эти файлы не были зашифрованы.

Сегодня, когда «Кембридж Аналитика» пытается развивать свой бизнес в США и других странах, Никс упоминает весьма сомнительные методы работы. В январе этого года телеканал «Ченел Фор Ньюс» (Channel 4 News) показал сделанные тайно видеозаписи, на которых Александр Никс хвастается тем, что он использовал подставные компании и бывших шпионов в интересах своих клиентов по всему миру, и даже предлагает заманивать политиков в компрометирующие их ситуации.

Все эти проверки и внимание СМИ по всей видимости вредят бизнесу «Кембридж Аналитика» в политической сфере. Ни один американский штаб, ни один специальный комитет политических действий пока не сообщил о том, что платит ей деньги за работу на промежуточных выборах 2018 года. Кроме того, пока до конца не ясно, пригласят ли «Кембридж Аналитика» к работе во время кампании по переизбранию Трампа.

Между тем Никс пытается применить психографику на коммерческом рынке рекламы. Теперь он позиционирует себя как гуру цифровой рекламы. Никс даже придумал себе прозвище «Матмэн» — «математический человек». По словам бывшего сотрудника фирмы, в прошлом году в США «Кембридж Аналитика» пыталась получить контракты от таких фирм как «Мерседес-Бенц», «Метлайф» и производитель пива «Эй-Би ИнБев», но не выиграла ни одного.