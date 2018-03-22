Семейная сцена

Под моим окном растет береза. Помню, когда ее макушка доставала только до третьего этажа, а сейчас ветки на уровне моих окон, а я живу на шестом. Каждую весну эту березу «приватизирует» семейство ворон — готовясь выводить птенцов, они строят дом. Точнее, поправляют старый, который за зиму разрушается от снега и дождя. Вот и в этом году они уже прилетали.

Скок-скок, по ветке бочком, и озираются на наши окна. Все в порядке, все на месте — даже наша кошка.

В первый год они очень опасались ее поползновений. Но береза все же далековато, да и кошка у меня не смелая — навещать пернатых соседей не стала.

— Карр-каррр, — это хозяйка, критически осмотрев разрушения, своей половине «список» составляет перед полетом за стройматериалом.

Строительный материал — это все, что вороны способны найти: ветки, трава, тряпки, разные железки и пластмаски. Сейчас хозяин все принесет, и начнется строительство гнезда. Потом отложат яйца, высиживать их будет самка, а самец будет снабжать ее пропитанием.

Помню, в прошлом году случилось ЧП — самец по дороге домой решил загулять. Ну что тут скажешь, типичный мужик. Летел к жене и детям, а тут… И все недалеко от гнезда — в зоне видимости. Наша ворона кричит, рвется, а что делать не знает: бросить гнездо — яйца померзнут, а не бросить — мужика уведут. Не выдержала, сорвалась.

Как же она его «ругала», когда они возвращались вместе! Потом села обратно на яйца и обиженно так на него смотрит. Он тут же каяться — полетел за червяками, после чего и был прощен. Птенцы вылупились недели через три, а в середине лета семейство улетело.

Очень надеюсь, что в этом году мы обойдемся без семейных сцен.