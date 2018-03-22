Десятки тонн экспорта в Обской губе. На Ямале называют приоритеты и прогнозы

Сегодня, 22 марта, в Салехарде завершается стратегическая сессия «Основные приоритеты стратегического развития ЯНАО до 2030 года».

Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на брифинге отметил, что лекции выдающихся специалистов страны дают слушателям, принимающим решения на уровне региона, почву для размышления.

«Модераторы сессии так выстраивают работу, что подталкивают к решению основных проблемных вопросов, — сказал он. — Уже выбраны десятки приоритетов — этот процесс продолжается».

Дмитрий Артюхов, по итогам дня, обратил внимание на лекцию «Развитие человеческого капитала в эпоху цифровизации» ректора ТюмГУ Валерия Фалькова и, конечно, согласился с тем, что к 2030 году цифровизация будет всеобъемлющей. Заместитель губернатора признал проблемы, отмеченные в докладе доктора экономических наук Ирины Колобахиной «Демографические вызовы России : что ожидает Ямал?».

«Планировать будущее региона и страны не понимая, сколько имеется населения, какой состав невозможно, — сказал он. — А мы отмечаем существенные изменения. Население стареет, количество людей трудоспособного возраста уменьшается, и на них ложится большая ответственность, им нужно создавать семьи, желательно многодетные, и при этом поддерживать растущую массу пенсионеров. С этим вызовом сталкивается весь мир, и Ямал — не исключение».

По словам Дмитрия Артюхова, Ямалу в решении этого вопроса будет проще: население молодое, многие пожилые уезжают с территории, это снижает нагрузку на будущую социальную инфраструктуру, но всё же и у нас отмечаются негативные демографические процессы.

«Это должно найти отражение в стратегии в части систем здравоохранения, социального обеспечения», — подчеркнул заместитель главы региона.

Вместе с тем, он не разделил скептицизм выступившего накануне эксперта насчёт некоторых амбициозных планов, отметив, что проекты СПГ на Ямале активно развиваются и привлекаются инвесторы. Международные европейские и азиатские компании, имеющие прекрасные экспертизы и прогнозы на будущее отрасли, хотят войти в эти проекты. При высокой конкуренции на рынке газа и СПГ у Ямала есть природные преимущества. Также Дмитрий Артюхов счёл важным то, что НОВАТЭК занимается импортозамещением, будущие модули для завода будут строиться на территории России, в Мурманске для этого развивается целая судоверфь. Это повлечёт существенное снижение стоимости будущего объекта, стоит задача удешевить его на 30 процентов.

«Миссия нашего региона — до 2030 года стать главным экспортирующим регионом в стране, — подытожил Дмитрий Артюхов. — В зоне Обской губы будет образовываться до 80 миллионов тонн экспортных грузов — этот прогноз мы считаем абсолютно реалистичным».

Также заместитель губернатора ЯНАО упомянул о том, что вопросы благосостояния населения будут ключевым приоритетом стратегии Ямала до 2030 года. Такие же задачи ставит президент в своём послании на ближайшую шестилетку, и в регионе есть все возможности эту планку держать.