Христианство — больше не норма? Было бы полезно, если бы оно ушло в тень

Это серьезное заявление. «Христианство как стандарт, как норма ушло, и, видимо, ушло навсегда», — заявил на этой неделе профессор Стивен Булливант (Stephen Bullivant), комментируя результаты опроса, указывающие на массовое неприятие христианства среди европейской молодежи. После чего сделал небольшую оговорку: «Или по крайней мере на ближайшие 100 лет».

Многие люди сочтут все это поводом для торжества. Это все равно, что сбылась фантазия Филипа Пулмана (Philip Pullman — британский детский писатель, пишет в жанре фэнтези, ярый атеист — прим. перев.): молодежь в Европе отвергает гнетущее, омертвляющее, развращающее, тлетворное влияние религии. Такое впечатление, что молодые люди выхолащивают это древнее, слабое существо, называемое Богом, лишая его своей сути — страданий. Это можно рассматривать как избавление от суеверий, захватывающую встречу с реальностью, постижение здравого смысла и рационального восприятия мира. И все же я подозреваю, что истина здесь немного сложнее.

Для христианства это, возможно, не так уж и плохо, хотя и может быть воспринято как отрицание, отвержение. Пожалуй, одним из наиболее нежелательных и опасных событий в истории веры было то, что это радикальное политическое и духовное движение позволило себе оказаться на стороне сил угнетения и милитаризма. И, превратившись в стандарт или норму, вера в итоге во многом утратила свою силу.

Конечно, на протяжении веков было бесчисленное множество христиан, которые этому сопротивлялись, но в целом институционализация христианства нанесла ему огромный ущерб. И если мы хотим, чтобы вера вновь обрела свою силу мы, безусловно, должны принять то, что на протяжении последних нескольких десятилетий мы оказались в постхристианском мире.

Кроме того, было бы ошибкой делать из этого опроса какие-то выводы об изменении характера молодых европейцев. Например, большой интерес к чрезвычайно «замысловатым» обществам фанатов, безусловно, свидетельствует о том, что сегодня люди моложе 30 лет, как и их предки, вполне готовы серьезно воспринимать фантазии и малопонятные, запутанные ритуалы. Есть многие, кто со всем неистовым пылом средневекового епископа защищают предания «Звездных войн» и «Игры престолов», и те, кто, как считается, действуя вопреки общепринятым догмам, получают «исцеление и отдохновение» в социальных сетях в лучших традициях XXI века. Возможно, это покажется банальным, но все это свидетельствует о по-прежнему существующей потребности находиться в обществе, потребности в привязанности и своего рода трайбализме, приверженности к своей группировке и к племенному обособлению, что уже давно ассоциируется с религиозными убеждениями. Не все молодые люди являются теми карикатурными особями, зацикленными на себе и паталогически боящимися ответственности, какими их обычно изображают.

А тех представителей старшего поколения, которые надеются, что отвержение религии означает отказ от иррациональности, возможно, ошеломит наблюдаемое в последнее время возрождение (подумать только!) астрологии. А еще — то, что Люси Грин (Lucie Greene) из маркетинговой фирмы J Walter Thompson называет «переосмыслением эзотерических, оккультных практик, в значительной степени ориентированных на поколения Y и Х». Согласно одной из теорий, многие молодые люди избегают более скучных крайностей рационализма, где все пронумеровано и подсчитано, а вся жизнь и культура разложены на частицы и превращены в цифровые данные. Возможно, эмпиризм уже себя изжил. И, как отметила социолог Линда Вудхед (Linda Woodhead), говоря о молодых британцах, не исповедующих никакой религии, атеистами называют себя сравнительно немногие.

Ирония заключается в том, что основная часть того, что церковь хочет донести до нас, безусловно, по-прежнему имеет большую ценность. Еженедельная газета The Church Times публикует цикл откровенных и поучительных статей о молодежи в британских церквях. Автор цитирует слова 18-летнего юноши по имени Шерлон, который сказал: «То, каким ты, по мнению общества, должен быть — это главное. Ты должен носить это, вот это; надо, чтобы тебя любили. А еще издевательства и все такое — это повсюду. Осуждают людей из-за того, как они выглядят. И с завистью — каждый хочет быть совершенным, но они не понимают, что никто не совершенен».

Именно здесь нормальная хорошая церковь может утешить, внушить уверенность, обратить особое внимание на то, что все любимы, что все люди сами по себе одинаково ценны — их любят и ценят такими, какие они есть. Речь идет не о безупречных селфи и лайках в Инстаграме и не об оценках на экзаменах, не о деньгах или социальном положении. Именно это должна слышать сегодняшняя молодежь.

На протяжении последних нескольких десятилетий некоторые религиозные движения и организации, которые склонны отвергать внешние религиозные атрибуты, отчаянно пытаются казаться «нормальными». Но у поколения, которое ценит подлинность, это, может лишь отбить интерес, это может его оттолкнуть. Вместо того чтобы быть лишь неважной версией окружающего нас мира (с неважным кофе и неважной музыкой), церкви, наверное, нужно взять на вооружение свою необычность, свою сдержанность, свою сверхъестественность и свою таинственность. Христианство как норма, ушло навсегда? Возможно, это добрая весть для всех.