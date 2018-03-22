Участники топливного рынка поддержали запуск системы прослеживаемости оборота топлива в России

В Росстандарте состоялось первое в этом году заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Мероприятие провел руководитель рабочей группы, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов

Основной темой обсуждения стал запуск в стране системы прослеживаемости оборота топлива на рынке «от НПЗ до топливного бака». С предложениями по ключевым элементам системы и организации ее работы выступил генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин. Концепция системы в целом поддержана рабочей группой, и принято решение о начале детальной проработки конкретных параметров системы и необходимых для ее запуска нормативных документов. Кроме того, в рамках МРГ планируется изучить лучшие практики корпоративных систем по обеспечению качества топлива на уровне внутренних процессов. Работа будет вестись с приглашением к участию профильных специалистов всех ведущих нефтяных компаний и организаций в сфере производства и транспортировки нефтепродуктов в России

Еще одной темой дискуссии стал вопрос реализации на АЗС топлива, не предназначенного для автомобильной техники. Сейчас на рынке фиксируются случаи, когда розничные игроки продают продукцию с низкими функциональными и экологическими характеристиками по заниженным, в сравнении с качественной продукцией, ценам. При этом, зачастую речь идет о случаях с «зашкаливающим» показателем по содержанию серы — как правило, это судовое маловязкое и печное топливо. Реализация такой продукции через АЗС сегодня не запрещена, и этим пользуются некоторые игроки топливного рынка. Между тем, такое «автотопливо» приводит к преждевременным поломкам топливной системы автомобиля и загрязнению воздуха. По итогам обсуждения ситуации принято решение о проработке вопроса на правовом уровне с целью ограничения реализации опасной продукции через АЗС.

«Цель нашей работы — наведение порядка на рынке и повышение прозрачности в деятельности всех его игроков. В этом должны быть одинаково заинтересованы все компании — и большие, и малые. Государство играет роль интегратора этой работы. При этом формат деятельности нашей межведомственной рабочей группы позволяет учесть на государственном уровне мнения всех сторон, инициативно участвующих в выработке решений на этой площадке», — отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Напомним, Межведомственная рабочей группой по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции создана решением Госкомиссии 7 декабря 2016 г. на заседании под председательством главы Госкомиссии, Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова

Деятельность МРГ направлена на обеспечение межведомственного взаимодействия по выработке мер, направленных на предотвращение оборота контрафактной продукции в сфере нефтепереработки, в том числе автомобильного топлива и моторных масел. Среди главных задач Межведомственной рабочей группы — обсуждение проблемных вопросов на рынке и совместный поиск всеми ее участниками необходимых решений.

В состав МРГ входят представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе в сфере контроля и надзора, нефтяных компаний, отраслевых объединений, общественных организаций, отраслевых и экспертных организаций.