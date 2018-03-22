У «Газпрома» и «Новатэка» расходятся запросы на молодые кадры

В ямальских колледжах хотят готовить квалифицированных специалистов для ТЭКа. Но без поддержки работодателей не обойтись. Как наладить взаимодействие, говорили на встрече главы региона Дмитрия Кобылкина с представителями учреждений профобразования и отраслевых предприятий автономного округа за «круглым столом» в Муравленковском многопрофильном колледже.

Студенты тренируются на «реальности»

Предложение создавать корпоративные ресурсные учебные центры (КРУЦ) прозвучало в ноябре 2017 года, во время обсуждения проекта «Рабочие кадры для Арктики». Примером учебного заведения, где готовить молодых специалистов, которые не только хорошо разбираются в теории, но и основательно подкованы в практике, стал муравленковский колледж. Там студенты занимаются на тренажере-имитаторе «Эксплуатация и освоение скважин», набивают руку на всевозможных вентилях, задвижках, пультах и компьютерных программах. Это уникальное оборудование «Газпромнефть-Муравленко» также планирует использовать для повышения и переквалификации работников.

— Здесь представлены реалистичные макеты скважин и несколько видов их эксплуатации, — рассказывает ведущий инженер-технолог филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», а по совместительству мастер производственного обучения в колледже Владимир Зеленский . — Они в полной мере отражают весь процесс добычи, начиная от движения жидкостей под землей, заканчивая поступлением ресурсов в магистральные трубопроводы. Студенты 3-4 курсов получают практические навыки, необходимые операторам нефтяных и газовых скважин. Они учатся действовать как в штатном режиме, так и в чрезвычайных ситуациях — все оборудование можно потрогать и испытать. Жаль, что его не было, когда я сам учился.

— Пятая часть жителей Муравленко — молодёжь, желающая трудоустроиться и обеспечить себе достойное будущее, — говорит глава города Александр Подорога.

— Работодатель отдает предпочтение самым компетентным и отлично подготовленным кадрам. Мы сделали ставку на инновационность образовательного процесса. Так зародилась идея об интеграции ресурсов колледжа, его кураторов и наших стратегических партнёров.

В нынешнем году подобный тренажер — «Монтаж, наладка электрооборудования и КИПиА» — появится и в Надымском профессиональном колледже. Социальным партнером учреждения выступит ООО «Газпром добыча Надым».

— Оборудованный современными интерактивными лабораториями и виртуальным комплексом тренажер поможет нам в подготовке специалистов по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования, мастеров контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также других специалистов. Только совместная работа колледжа, представителей «Газпрома» и городских властей позволит обеспечить подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена, необходимых для развития экономики региона, — прокомментировала руководитель учреждения Елена Левашова

— На Ямале реализуются масштабные инвестиционные проекты, имеющие стратегическое значение для России . Нам нужны люди, готовые к работе на самых высокотехнологичных производствах. Владимир Путин в своих докладах отмечает, что бизнес всё чаще берёт под свое начало колледжи и техникумы. Такое взаимодействие выгодно всем: предприятия получат хорошо подготовленные кадры, а наши земляки — работу, — акцентировал внимание участников круглого стола Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Николаевич подчеркнул, что глава государства дал поручение в короткие сроки создать центры опережающей подготовки на самом передовом оборудовании. И у Ямала такие возможности есть. Все колледжи уже разработали концепции корпоративных ресурсных учебных центров, которые планируется создать на Ямале.

Слово — за добывающими компаниями.

На операторов падает спрос

Готово ли бизнес-сообщество разделить заботу о будущем ямальской молодежи?

— Мы достаточно давно и успешно идем в заданном направлении, — считает заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург» Валентин Крамар. — В Новом Уренгое «Газпром» полностью содержит техникум, который обучает молодых по пяти специальностям, применяя стандарты среднего профессионального образования. Ежегодные затраты превышают миллиард рублей. В настоящее время Общество выступает заказчиком по возведению учебного полигона для техникума. Инвестиции в строительство составляют около 700 миллионов рублей в год. Налажено и взаимодействие со школой. Выпускники нашего профильного класса уезжают учиться и возвращаются на Ямал работать. Поэтому можно говорить, что корпоративный учебный центр в Новом Уренгое уже действует.

Генеральный директор дочернего предприятия «РН-Пурнефтегаз» Айдар Габдулхаков напомнил, что в его компании давно существует учебный центр, но заданная теперь планка гораздо выше.

— Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы поднять уровень образовательных услуг. Школа наставничества функционирует с 2006 года, давно созданы классы, которые мы курируем. Часть школьников, получив профессию, возвращается и устраивается на работу в Губкинском. Наверное, теперь имеет смысл развивать сотрудничество с нашим филиалом Удмуртского госуниверситета и колледжем, — сказал Айдар Халилович.

Генеральный директор ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Виль Фахретдинов в свою очередь заметил, что операторы нефтяных и газовых скважин сейчас не слишком востребованы. Компания все больше работает с отдаленными месторождениями и ориентируется на безлюдные или малолюдные технологии. А поэтому для удаленного управления производственными процессами им нужны специалисты с высшим образованием.