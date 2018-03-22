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Всебелорусская молитва о мире прошла в мемориальном комплексе «Хатынь»
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Всебелорусская молитва о мире прошла в мемориальном комплексе «Хатынь» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе «Хатынь», посвященная 75-летию хатынской трагедии, передает БЕЛТА. Участие в ней приняли руководители всех традиционных конфессий Беларуси.
Обращаясь к собравшимся, патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Павел подчеркнул, что «белорусский народ не держит зла, но помнит о прошлом». Вместе с муфтием мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Шабановичем и председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем они возвысили свой голос, чтобы на благословенной белорусской земле больше никогда не повторялись события военного лихолетья.
В этот же день в мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием, программа которого была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности. Состоялось возложение венков от главы государства, министерств и ведомств, общественных и религиозных организаций, дипломатического корпуса к Вечному огню.
Глава администрации президента Наталья Кочанова заявила в интервью журналистам, что произошедшая 75 лет назад хатынская трагедия навсегда останется в сердцах белорусского народа и его исторической памяти. Эта трагедия, по ее словам, всколыхнула весь мир и до сих пор, как незаживающая рана, не оставляет никого равнодушным.
"Мы должны ценить и беречь мир, спокойствие, возможность работать, учиться, реализовывать свои планы. Мы должны быть благодарны политике мира, которая проводится в белорусском государстве. Политике миролюбия, дружбы с соседями, со странами во всем мире", — отметила Наталья Кочанова.
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