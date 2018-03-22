На саммите ЕС Лондон ждет позор

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС , сообщает Bloomberg в четверг. Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата, и теперь хочет, чтобы так же поступили пока еще его партнеры по Евросоюзу.

Предстоящий саммит покажет, есть ли у Великобритании еще хоть какое-то влияние на европейские и мировые дела, говорит заведующая отделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потемкина.

«Накануне Лондон уже получил довольно обидное и довольно однозначное указание на свое место в европейской политике, когда на Совете министров иностранных дел ЕС предложение Бориса Джонсона не прошло из-за того, что против выступили две страны. Обидно не то, что кто-то выступил против Британии, а что эти кто-то — Греция Венгрия », — сказала она «Ридусу»

Аргументация Терезы Мэй бьет почти целиком на эмоции: она пытается убедить своих коллег, что Россия раскинула шпионско-диверсионную сеть по всей Европе под видом дипломатических представительств, куда чуть ли не тоннами завозятся отравляющие вещества.

Однако поскольку фактов того, что российские диверсанты готовят химические теракты в европейских городах, ни Мэй, ни Джонсон не предоставляют, их предположения в Брюсселе воспринимают как проявление фобии преследования, говорит эксперт.

«Поэтому ничего не указывает на то, что призывы Мэй будут переведены в какую-то практическую плоскость, и все ограничится моральным осуждением поведения России. Саммит ЕС интересен не этим достаточно предсказуемым результатом, а тем, что он покажет, остались ли у Лондона хоть какие-то рычаги влияния на континентальную Европу, или Британия окончательно перешла в разряд стран третьего мира в плане своей роли в международной политике», — полагает Потемкина.

Сотрудница Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также ранее говорила «Ридусу», что возможности Лондона влиять на европейскую политику весьма скудные.

«В этом скандале бросается в глаза, что Британия пытается превратить двусторонний скандал в многосторонний, путем вовлечения в него Совбеза ООН и своих пока еще партнеров по Евросоюзу. Это связано с тем, что практически все свои собственные ресурсы для давления на Россию Британия уже исчерпала. Двусторонние отношения между Москвой и Лондоном еще до инцидента в Солсбери были практически на нуле. Понижать их далее уже просто некуда», — сказала она.