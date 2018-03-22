Костромские дачники отвоевали дорогу у чиновников

Заячья избушка

Костромской областной суд поставил точку в тяжбе местных садоводов с чиновниками мэрии, которые по заявлению состоятельной землевладелицы пытались отобрать у пенсионеров дорогу к их участкам.

О противостоянии между чиновниками и садоводами из товарищества «Березка-2» в Костроме , которое началось в 2015 году, мы писали в № 7010 "Российской газеты" от 30.06.2016 ("Дочь с родословной").

Придя на свои участки, пенсионеры с удивлением увидели на аллее коллективного сада строителей, которые без всякого разрешения начали вкапывать в землю бетонные столбы. Выяснилось, что через их территорию решили проложить линию электропередачи к владениям родственницы высокопоставленного чиновника. Дама приобрела два смежных земельных участка в соседнем товариществе «Прогресс» и затеяла на них масштабную стройку.

Наделы в «Березке-2» многодетные костромичи, инвалиды и бюджетники получили в 1991 году. Решением горсовета в разгар экономического кризиса и «бунтов голодных кастрюль» дачникам отвели земли близ улицы Южной в Заволжском районе Костромы.

— Этот сад в тяжелые 1990-е годы помог нам поднять на ноги троих детей, а теперь кормит наших внуков, — рассказал в обращении в «РГ» пенсионер Владимир Ступаков.

Как было положено в то время, садоводы установили вокруг товарищества забор с воротами, оформили территорию в собственность и получили на нее необходимые документы. На их основании налоговая служба больше 25 лет начисляла земельный налог, который садоводы «Березки» исправно платили. Налог взимался с территории 2,8 гектара, в которую входило более 30 дачных участков и дорога к ним.

Пришла беда — отворяй ворота

Беда к дачникам пришла неожиданно со стороны соседнего сада «Прогресс». Там есть три дороги, но одну из них владельцы участков «Прогресса» распахали, прирезав к своим наделам. Одновременно они попросили у соседей из «Березки» разрешения ходить через их территорию. На общем собрании члены товарищества «Березка-2» проголосовали за то, чтобы выдать им ключи от ворот.

Но вскоре пенсионеры пожалели о своей доброте. Когда на их глазах дорогу вдоль зарослей роз и сирени «Березки» начала бесцеремонно уродовать тяжелая техника соседки из «Прогресса», они почувствовали себя в роли зайца из детской сказки, к которому лиса попросилась переночевать, а наутро его же и выгнала.

По запросу садоводов прокуратура выяснила, что к работам электрики приступили незаконно, без необходимых согласований.

— Как можно без спроса вторгаться на чужую территорию и вести на ней земляные работы? — недоумевали дачники. Однако влиятельная соседка дала им понять, что мнение владельцев дороги ее не интересует. Повинуясь указаниям заказчицы, рабочие продолжили установку бетонных столбов и прокладку сетей. Тогда возмущенные садоводы «Березки» сменили на своих воротах замок.

Прокуратура выяснила, что к работам в «Березке» приступили незаконно, без необходимых согласований

Неожиданное сопротивление пенсионеров привело застройщицу в ярость. Она пообещала «устроить старикам веселую жизнь». И уже очень скоро инвалиды поняли, что ее угрозы не пустой звук.

От заявительницы из «Прогресса» во все инстанции начали поступать жалобы на то, что садоводы «Березки-2» мешают ей «пользоваться общей дорогой». Пенсионеры возразили, что дорога не «общая», а частная, принадлежит их коллективному саду и они платят за нее налоги, а в «Прогрессе» дорога есть своя, и не одна. Но на сторону родственницы влиятельного чиновника неожиданно встали сотрудники костромской мэрии. Они прислали председателю товарищества письмо о том, что ворота и калитка «незаконно установлены на территории земель общего пользования».

Прокуратура же в рамках проверки выявила нарушения и в действиях энергетиков, и в работе полицейских, а также направили обращение главе администрации Костромы для проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в их взаимоотношениях с влиятельной землевладелицей из «Прогресса». Однако когда редакция «РГ» направила свой официальный запрос в мэрию об итогах этой проверки, то получила ответ, что «факты личной заинтересованности и нарушений требований к служебному поведению должностных лиц администрации города Костромы не установлены».

Замглавы администрации города Олег Болоховец, не выждав и двух недель, положенных по закону для добровольного демонтажа «самовольной конструкции», подписал постановление о сносе ворот на въезде в сад «Березка-2» как «бесхозных». А еще через несколько дней члены товарищества «Прогресс» спешно демонтировали ворота своих соседей и сдали их обломки в пункт приема металлолома. Однако силовики, изучив обращения садоводов, почему-то не усмотрели в происходящем криминала. В незащищенную «Березку» хлынул поток непрошеных гостей. Чтобы спасти свои участки от расхитителей, пенсионерам пришлось срочно менять хлипкие деревянные палисадники на сплошные двухметровые заборы. В зависимости от размера участка непредвиденные траты на новый забор составили 100 тысяч рублей с семьи, а иногда и больше. Однако эти разорительные для большинства стариков расходы оказались еще «цветочками».

Защита на миллион

После коллективной жалобы садоводов в полицию и прокуратуру о незаконном сносе ворот председатель товарищества «Березка-2» Тамара Синицына получила повестку в суд.

Изучив документы, женщина с ужасом узнала, что новая соседка из «Прогресса» подала на нее иск о защите чести и достоинства, потребовав в качестве компенсации морального вреда астрономическую сумму — более 800 тысяч рублей, а также судебные издержки. Почти миллион! В заявлении влиятельная землевладелица указала, что пенсионерка якобы «безосновательно обращалась с заявлениями в правоохранительные, контролирующие, надзорные и иные органы, злоупотребляя своим правом».

— Целью данных обращений является желание опорочить честное имя истца, составить неблагоприятное представление о ней, ее качествах и чертах личности, унизить проверками. По роду своей деятельности в рамках выполнения должностных обязанностей истец контактирует с управлением Росреестра по Костромской области , Земельным комитетом Костромы, управлением архитектуры Костромы, управлением имущественных и земельных отношений Костромы. В свете обращений ответчика в данных учреждениях об истце складывается негативное мнение, истец по этому поводу испытывает переживания, — сообщил представитель истицы суду.

Испуганной дачнице и ее соседям по саду пришлось нанять адвоката. В суде садоводам удалось доказать, что целью их жалоб в органы власти было не распространение порочащих сведений о соседке, а защита своих нарушенных прав.

Выслушав стороны, Димитровский районный суд Костромы отказал в удовлетворении требований влиятельной землевладелице, подтвердив право дачников на обращение в органы, которые по закону обязаны проверять поступившую информацию. Вскоре решение вступило в законную силу.

Не зря платили налоги

Но вопреки ожиданиям на этом тревоги пенсионеров из многострадальной «Березки» не закончились. Следом за обиженной соседкой в суд на садоводов подали… чиновники мэрии Костромы. Они потребовали признать дорогу товарищества «Березка-2» муниципальной. И суд первой инстанции с истцами согласился.

Однако во время апелляции в областном суде инвалиды и пенсионеры доказали, что они не зря четверть века честно платили в казну налоги. Платили не только за свои шесть соток, но и за ведущую к ним общую дорогу. В итоге коллегия по гражданским делам Костромского облсуда решение районного суда отменила, оставив требования городского управления имущественных и земельных отношений без удовлетворения.

— Борьба за наши законные права оказалась очень изнурительной. Переписка с чиновниками, полицией и прокуратурой, а также многочисленные суды заняли у нас больше двух лет. Выдержать все это было нелегко. Но мы рады, что справедливость наконец восторжествовала, — рассказали пенсионеры.

За комментарием по ситуации с садом «Березка-2» редакция «РГ» обратилась с запросом в администрацию Костромы. В настоящее время ответ не получен. Связаться с владелицей земли в «Прогрессе» на момент выхода публикации корреспонденту «РГ» не удалось.

Комментарий

Андрей Данченко, адвокат ответчиков:

— Хочется надеяться, что теперь судебные тяжбы для пенсионеров закончились. Сейчас в суде находится только один иск — о взыскании судебных расходов по делу об установлении границ садового товарищества. Конечно, все расходы пенсионеров, в том числе на установку сплошных заборов после сноса ворот, возместить вряд ли возможно.