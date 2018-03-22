Источник: Усманов может стать новым владельцем «Милана»

Российский бизнесмен Алишер Усманов заинтересован в покупке «Милана», сообщает Football Italia. В настоящее время клуб принадлежит китайцу Ли Юнхуну.

Сделка становится возможной в связи с тем, что «россонери» должны хедж-фонду «Эллиот Менеджмент» 303 миллиона евро — Усманов находится в хороших отношениях с главой фонда Полом Сингером . По данным источника, если «Милан» не сможет погасить долги до октября, «Эллиот Менеджмент» получит возможность завладеть клубом.

Напомним, Ли Юнхун купил «Милан» в апреле 2017 года, заплатив 740 миллионов евро Сильвио Берлускони

В СМИ появляются сообщения о том, что азиатская компания находится в неустойчивом финансовом положении. Эти обстоятельства, а также возможные нарушения при осуществлении сделки заинтересовали итальянскую прокуратуру, которая пока ведет проверку вне рамок какого-либо конкретного дела.

Отметим, что Усманову принадлежит миноритарный пакет акций «Арсенала». Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе российского бизнесмена к покупке «Андерлехта», «Эвертона» и «Севильи». Ни одна из сделок так и не была оформлена.