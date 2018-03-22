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Источник: Усманов может стать новым владельцем «Милана»
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Источник: Усманов может стать новым владельцем «Милана» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский бизнесмен Алишер Усманов заинтересован в покупке «Милана», сообщает Football Italia. В настоящее время клуб принадлежит китайцу Ли Юнхуну.
Сделка становится возможной в связи с тем, что «россонери» должны хедж-фонду «Эллиот Менеджмент» 303 миллиона евро — Усманов находится в хороших отношениях с главой фонда Полом Сингером. По данным источника, если «Милан» не сможет погасить долги до октября, «Эллиот Менеджмент» получит возможность завладеть клубом.
Напомним, Ли Юнхун купил «Милан» в апреле 2017 года, заплатив 740 миллионов евро Сильвио Берлускони.
В СМИ появляются сообщения о том, что азиатская компания находится в неустойчивом финансовом положении. Эти обстоятельства, а также возможные нарушения при осуществлении сделки заинтересовали итальянскую прокуратуру, которая пока ведет проверку вне рамок какого-либо конкретного дела.
Отметим, что Усманову принадлежит миноритарный пакет акций «Арсенала». Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе российского бизнесмена к покупке «Андерлехта», «Эвертона» и «Севильи». Ни одна из сделок так и не была оформлена.
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