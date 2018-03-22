Долболёд и все-все-все

В феврале этого года ижевская школа №27 попала в республиканские ленты новостей. Телеканал «Моя Удмуртия» рассказал, что ученики изобрели долболёд — устройство, которое упрощает жизнь дворников зимой. Конструкция напоминает сенокосилку, к ней добавили цепь от «Волги», колеса от мотоблока, сварили раму. Прибор делает насечки на льду, не позволяя пешеходам поскользнуться зимой.

Оказалось, что это не единственное изобретение школьников. Под руководством учителя технологии Александра Широбокова ребята из разных классов готовят проекты и представляют их на олимпиадах и конкурсах. Один из них, связанный с созданием «Умной остановки», представили на прошедшем в Ижевске Стартап Туре. Тогда же Александр Широбоков пригласил в гости первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина. Уже через неделю он посетил школу.

Технология труда

Как рассказывает директор школы №27 Наталья Наговицына, везде уроки технологии проводятся с 5 по 7 класс, здесь же занятия посещают и восьмиклассники. Причем поработать руками в старое здание мастерской приходят ученики и других школ: 11, 40, 63, 29 и 22. Наталья Николаевна руководит образовательным учреждением уже почти 7 лет. «Когда начала понимать, что без таких наработок нельзя, что за ними стоит будущее, мы стали думать, как бы этой практики побольше внедрить в жизнь нашу. Мы тогда первые практикоориентированные курсы ввели. А когда появился преподаватель идейный и желающий с детьми заниматься, конечно, нам стало легче. И эти маленькие проектики выросли в большие глобальные проекты».

Трудовик Александр Широбоков пришел в 27-ю четыре года назад и стал для начинающих изобретателей катализатором для реализации их идей. К нему приходят даже второклашки, а пятиклассники под чутким руководством смогли повесить розетки в кабинете. Пусть они не всегда параллельны полу, но редкий 10-летний мальчишка может похвастаться такими навыками.

фото — пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Умная остановка, автоматические стельки, одноразовый табурет, устройство для эпилептиков, утилизатор мусора, 3D-платья — неполный список уже существующих и только разрабатываемых подопечными Александра Широбокова проектов. Пишут эти проекты ребята для участия в олимпиадах. Победа дает дополнительные баллы для поступления в вуз. Но на этом применение идей останавливается. Школьные педагоги не знают, как запатентовать изобретение, как составить бизнес-план, как договориться с предприятиями о возможном производстве. С этим директору пообещал помочь Александр Свинин.

«Честно, наша задача была покорить Россию на уровне всероссийской олимпиады школьников. Ребятам нужны баллы для поступления в институты хорошие, и мы начали с этого. А сегодня эта идея предпринимательства, которую Александр Александрович озвучил, — конечно, стоит задуматься. Вдруг и правда получится», — говорит директор школы.

Что только не придумают

Александр Широбоков и его ученики успели представить вице-премьеру лишь несколько проектов. По словам трудовика, у его учеников десятки изобретений, которые можно с гордостью показывать первым лицам республики.

— Шахматная доска для незрячих людей. Она уже получила признание на республиканском уровне. В каждой клеточке настольной игры указаны ее координаты шрифтом Брайля. Сейчас ведется разработка электронной версии с сенсорами.

фото — Александр Свинин

— Утилизатор мусора. Ежедневно школьная мастерская выбрасывает 30-50 литров опилок, в год это около 4 тыс. литров. Ученики работают над созданием утилизатора, который будет из этих опилок делать топливные пеллеты.

— Долболёд. Устройство делает насечки на льду, и тот становится нескользким. По словам автора изобретения, 30% падений зимой заканчиваются переломами. Газонокосилка с бензопилой позволяет не использовать реагенты на тротуарах. Себестоимость устройства составляет около 10 тыс. рублей, срок эксплуатации — 4 года. Сейчас школьники дорабатывают долболёд, исправляя выявленные недостатки.

26 02 2018 Ижевские школьники изобрели «Долболёд» — устройство для уборки льда

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— Двор «Чебурашка». Несколько утопичный по мнению автора данной статьи проект. Школьники предложили в одном дворе совместить детскую площадку, сцену для выступлений, столики и скамейки для пенсионеров, любящих играть в настольные игры, площадку для выгула собак, хоккейную коробку и даже фонтан. Светодиодное освещение с солнечными батареями, газон и брусчатка вместо асфальта. За каждым автолюбителем должно быть закреплено свое место. По оценкам ребят, стоимость двора — 5,7 млн рублей.

— Умная стелька, или «Петростелька» (от фамилии изобретателя). Автоматически определяет комфортную температуру и либо греет, либо охлаждает. Планируется разработать приложение для смартфона, чтобы можно было управлять устройством. Школьники уверены, что умная стелька понравится военным и рыбакам. Кстати, изобретатель также является автором устройства «Петрогиб».

— Эпилепс. Прибор, подающий сигнал родным, если у человека случился эпилептический приступ. Он также передает данные о месте нахождения больного.

— Одноразовый табурет. Легкий, компактный, экологичный и дешевый табурет из картона, который можно взять с собой на природу. Состоит из трех деталей, которые при желании можно сжечь в костре. Демонстрационный образец шестиклассник Альберт собрал из найденного в магазине картона и обклеил обоями, лежавшими дома. Ножки табурета обработаны воском. Стул способен выдержать вес не только ребенка, но и взрослого мужчины.

— Выдвижное детское кресло. Эта разработка пока только в голове. Школьники хотят создать универсальное кресло, из которого нажатием одной кнопки будет выдвигаться детское удерживающее устройство.

— 3Д платья. Девятиклассница Дарья создала платье с цветами, сделанными с помощью 3Д-ручки. Объемные украшения придают изделию «изюминку». Девушка хотела бы выпустить целую коллекцию, но для этого нужен 3Д-принтер.

Роль личности в истории

Не факт, что эти и другие приспособления появились бы на свет, если бы не Александр Широбоков. Вице-премьер Александр Свинин посоветовал школьникам благодарить и ценить своего учителя. Именно от преподавателя во многом зависит отношение ребят к предмету. Так, зампреду правительства любовь к истории привил учитель, а ныне основатель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников . «У меня учителем истории в школе, который привил мне любовь к истории, был Фёдор Овчинников — основатель компании „Додо Пицца“. Мы учились в одной школе, он постарше. Я учился в 8 классе, а он в университет поступил и на первом курсе ходил на практику. И он всему классу настолько классно рассказывал про историю Коми и историю России, что мы увлеклись», — рассказал Свинин.

Член правительства Удмуртии также предложил разработать и внедрить курс предпринимательства в школе. Это позволит не только изобретать полезные для жизни вещи, но и запускать их производство. С учетом того, что предпринимательской деятельностью в России можно заниматься с 16 лет, у учеников есть возможность попробовать свои силы в бизнесе еще в школе.

К маю в Удмуртии подготовят образовательную программу и опробуют ее на учениках 27-й школы. Если эксперимент окажется удачным, можно будет говорить о массовом внедрении предпринимательства как спецкурса. Ребятам расскажут, как составить бизнес-план и претворить его в жизнь.

«Вы можете быть инженерами отдельно и предпринимателями отдельно, но, если эта компетенция совмещена, думаю, все знают кто такой Илон Маск. Вот это как раз таки человек, который совместил в себе компетенцию инженера и бизнесмена. Человек, который запускает пилотируемый полет на Марс, и человек, который изобрел самый успешный в мире электромобиль «Тесла», — рассказал ученикам Александр Свинин.

Еще одно направление, в котором правительство поможет школе, — это связь юных изобретателей с промышленными предприятиями, которые могут заинтересоваться разработками. «Наши заводы достаточно открыты для любых инициатив, связанных с талантливыми детьми, многие заводы поддерживают и школы, и детские дома, имеют свои образовательные программы», — отметил Свинин.

Третье направление — это помощь в подготовке заявок на получение грантов. За счет выигранных средств школы могут обновлять свою материальную базу, в том числе, покупать оборудование. «Мы не только данной школе, а любой школе республики готовы помогать в написании заявок на гранты, фондов сегодня достаточно много, которые помогают школам и образовательными инициативами, и вкладываются в инфраструктуру и оборудование. Поэтому тут мы открыты, фонд „Сообщество“ не только некоммерческим организациям готов помогать, но и всем учебным заведениям», — прокомментировал итоги визита первый вице-премьер.