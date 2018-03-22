Раскаялись за «Руку в искусстве». Экс-проректоры воронежского вуза вернули 1,7 млн Минкульту

После возмещения ущерба прокурор попросила за растрату наказать условно. В Центральном районном суде в среду, 21 марта, состоялись прения по громкому делу экс-проректоров Воронежского государственной академии искусств (ВГАИ). Перед приговором Светлана Шове и Вячеслав Почитаев возместили ущерб от своих действий Министерству культуры РФ . Согласно обвинению, в 2014 году руководитель некоммерческого Фонда развития ВГАИ вывела из него средства целевого гранта, полученные на проведения выставки «Рука в искусстве». На самом деле на проведение в Липецке выставки было потрачено не 2 млн, а 300 тыс. рублей. Остальные 1,7 млн рублей из Фонда были выведены и обналичены. Свидетелем по делу о присвоении бюджетных средств выступал бывший ректор ВГАИ Эдуард Бояков , который покинул пост незадолго до огласки деталей обвинения. В чём в итоге обвинили Светлану Шове и Вячеслава Почитаева, и какую позиции они заняли к концу судебного процесса, узнала корреспондент «Вести-Воронеж». Экономная «рука»

События, которые легли в основу обвинения Светланы Шове и Вячеслава Почитаева, происходили в 2014 году. Однако огласку дело бывших проректоров ВГАИ получило в январе 2016 года. Сначала оно было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о действиях Светланы Шове как руководителя некоммерческого Фонда развития ВГАИ, который был создан по инициативе ректора Эдуарда Боякова. К тому времени он покинул пост ректора вуза, попрощался с коллективом в конце мая 2015 года. Однако Эдуард Бояков был свидетелем по делу о выводе 1,7 млн рублей из некоммерческого фонда вуза. Осенью 2016 года расследованию по делу бывших проректоров ВГАИ было окончено, оно поступило в суд. Выступая в прениях, гособвинитель Людмила Турусова коротко зачитала, в чём обвиняют Шове и Почитаева. На следствии и в суде действия Светланы Шове квалифицировали по статье о присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Прокурор попросила суд судить Вячеслава Почитаева как пособника растраты (ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ведь он не распоряжался средствами Министерства культуры РФ, а только помог их вывести из Фонда развития ВГАИ. Согласно обвинению, в 2014 году в Фонд развития ВГАИ из Министерства культуры РФ поступили 2 млн рублей — субсидия на выставку в Липецке «Рука в искусстве». На самом деле на её проведение потратили 300 тыс. рублей. При этом отчитались о тратах всей суммы. По просьбе Светланы Шове Почитаев обратился к своим знакомым предпринимателям, которые помогли вывести из фонда и обналичить более 1,7 млн рублей. Культурные и положительные

Защита бывших проректоров вуза предоставила суду документы из Министерства культуры РФ. Они подтверждают, что на лицевой счёт ведомства из Фонда развития ВГАИ были перечислены 2 млн рублей. Так ущерб, который Шове и Почитаев, причинили Министерству культуры РФ в размере 1,7 млн рублей, был полностью возмещён. Светлана Шове и Вячеслав Почитаев полностью признали вину, но показания давать отказались, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Адвокаты подсудимых напомнили суду об их «исключительно положительных характеристиках», семейном положении, состоянии здоровья Шове и Почитаева, а также их родственником. Оба бывших проректора успешно работают сейчас в других сферах. Хорошие характеристики Светлане Шове дали и.о. ректора Воронежского государственного института искусств Ольга Скрынникова. Кроме того, защитник назвал имена нескольких известных воронежский бизнесменов — членов попечительского совета Фонда развития ВГАИ, которые очень хорошо отзывались о работе Светлане Шове. Всё это адвокаты попросили считать смягчающими обстоятельствами при назначении наказания. Урок на всю жизнь