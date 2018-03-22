1 мая в Ростове откроют новый парк на Левом берегу Дона

— Мы приглашаем всех ростовчан на открытие. Будет организован праздник для всех в честь такого долгожданного и знаменательного события в городе, — отметил градоначальник.

Напомним, Реализация проекта благоустройства пешеходного бульвара проходит в два этапа. В 2017 году был реализован первый этап, в рамках которого были выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, обустройству велодорожек, проездов.

Вторым этапом завершится комплексным благоустройством территории: появятся клумб, будут установлены малые архитектурные формы и устроено ограждение парковой зоны и установка декоративных светильников. Комплекс работ будет завершен 30 апреля 2018.