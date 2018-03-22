«Это была отличная пиар-кампания»

Алексей, давайте по порядку: накануне выборов вы позвонили директору Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер и «разоблачили». Какова была цель и почему вы сделали это накануне выборов?

— Ничего нового в этой записи нет. Все, что было известно, просто было сказано в частном разговоре. Надо было сделать что-то накануне выборов, что-то актуальное, по повестке. Выбрали ассоциацию «Голос». Эта запись была сделана на опережение. Если бы начались заявления о нелигитимности выборов, она бы хорошо иллюстрировала, как эти наблюдатели работают. Сейчас я никакой активности не вижу. Штабы Навального или «Голоса» говорят что-то, но как-то вяло, поэтому запись была на случай, если вдруг что-то пойдет не так.

На этих президентских выборах была рекордная явка, как считаете, почему?

— Это была отличная пиар-кампания. Не помню такого, чтобы реклама была во всех соцсетях, чтобы из каждого утюга нам напоминали, что 18 марта будут выборы. Особенно телевизор, дебаты и тому подобное. Все, чтобы повысить явку, было сделано. Все кандидаты были представлены. Впервые можно было проголосовать через мобильного избирателя, через госуслуги.

Эксперты считают, что на явку повлияло заявлении Терезы Мэй по делу Скрипаля. Вы как считаете?

— Абсолютно так! Это сыграло свою роль. Население разозлило заявление Запада о том, что они хотят повлиять на нашего президента и страну. Путин — все же символ нашей страны, и люди прошли и проголосовали за тот курс, который критикуется Западом.

Вы голосовали?

— Я голосовал, но не в Екатеринбурге , а в Москве . Те, кто раньше переживал из-за прописки, в этом году могли проголосовать. Мне показалось, что это даже модно было пойти в этот день и проголосовать, выстроиться в очередь, потусоваться, шашлыков поесть, себя заселфить с бюллетенем.

Заметили ли вы какие-то нарушения на избирательном участке, на котором голосовали?

— Все было прекрасно, никаких нарушений. Я, кстати, голосовал на участке с Эллой Памфиловой . Телевидение засняло ее и меня, забавная история. Но, нужно понимать, что это образцовый участок.

А вообще следили за нарушениями?

— Нарушения были в каких-то регионах. По-моему, нашли 50 фейковых нарушений, которые были представлены «Голосом» или еще кем-то. Я видел вбрасывания бюллетеней, особенно, где КОИБов не было, — это было печально: там можно все, что угодно творить.

Не было желания, например, позвонить Памфиловой и разыграть от лица Владимира Путина за якобы вбросы?

— Думаю, вряд ли бы Элла Памфилова на такое «купилась». У нее другие способы связи с президентом, — не по нашей линии. В принципе можно бы было, но по большому счету — все прекрасно. Отчитывать Эллу Памифлову не за что.

Наоборот, сейчас она получит свои бонусы, потому что все, чтобы эти выборы прошли без каких-либо скандалов и спокойно, было сделано. Думаю для общества — это самые позитивные выборы, но для меня они в том числе и грустные.

Почему?

— Из-за четвертого места. Человек, который занимает четвертое место на выборах президента, он в дальнейшем получает «зеленый свет» на свою партию и свое политическое будущее. Я видел, что Собчак — это представитель активного либерального слоя молодежи, и она имеет все шансы ворваться в политику, что не есть позитивно. Идеология Собчак мне никоим образом не нравится: что касается «политического отребья», Крыма , ее прежнего поведения, ну и всего прочего. Это такой символизм молодой, активной, агрессивной, либерально-фашистской, радикальной оппозиции.

Я не хотел, чтобы у этой идеологии в дальнейшем был шанс на существование в политическом будущем. Поэтому я поставил галочку напротив Явлинского, потому что Явлинский — это такой немощный политический труп: никому не интересный, немодный, совершенно не харизматичный. Это наше прошлое. Он совершенно не представляет угрозы патриотическому курсу страны, а делает все, чтобы либеральные идеи в том проявлении, какие у нас сейчас есть в стране сходили на нет. Если бы Собчак заняла пятое место, то у нее и шансов на политическое будущее не было. Ей бы сказали: « Ну ты даже какого-то старого немощного старика победить не можешь». Поэтому у меня были свои мотивации, а то, что за Путина будет больше 70% голосов отдано, было и так понятно. Вся интрига существовала только за счет того, кто займет четвертое место и сколько получит Грудинин. Я сконцентрировался на том, кто будет четвертым и голосовал именно из этих соображений.

Как считаете, что ждет Грудинина?

— Думаю, у Грудинина есть перспективы. Он — новое лицо, но есть проблема с этими счетами. Во-первых, то, что он начал откровенно лукавить. Я с ним как-то раз встречался, задавал вопрос. Как я понял, всеми этими счетами занималась управляющая компания, но тогда какой смысл заявлять перед аудиторией: «Давайте мы все из офшоров уберем». Его счета до сих пор там, обосновать это мне он не смог.

Вторая проблема — его вялая риторика по внешней политике. Он все-таки баллотировался, в том числе, и на должность верховного главнокомандующего. Для страны эти шесть лет станут решающими: у нас много проблем и в экономике, и во внешней политике, и война в Сирии , и Донбасс. Если бы он в этом направлении дал четкую позицию — это бы прибавило ему очков. Он же говорил: «Я посоветуюсь со своими коллегами и мы примем решение». Он забыл, что президент в нашей стране — это не коллективная должность. Президент, он же — верховный главнокомандующий, и всеми силовиками и внешней политикой рулит он.

А Собчак?

— У нас сейчас существует опасность создания новой агрессивной партии, которая будет постепенно расти. Все благодаря четвертому месту: 1,2 миллиона живых людей отдали голоса за идеологию Собчак. Это значит, что она спокойно может искать себе новых спонсоров. Все говорят, что результаты неплохие для молодого политика, а результаты такие только потому, что она обошла Григория Явлинского

Все крупные потенциальные спонсоры будут теперь ее финансировать. У нас появится новая партия — молодежная, радикально-либерального толка. Будут региональные выборы, где из этих 1,67 процентов могут образоваться все 10. А там и выборы в Госдуму и перспектива превращения ее в Дом-2. Вот, что получится из этого, но мне не хотелось бы. Все это можно было захлопнуть.

Как?

— Я говорил и Сурайкину, и Бабурину, и другим: снимайте свои кандидатуры в пользу Явлинского, это будет единственно верный патриотический шаг. Но каждый говорил, что четвертое место сами займут. Ну вот мы видим результат — ноль целых и сколько-то там десятых. И кому от этого хорошо? А так бы либералы остались в меньшинстве — проиграли по полной программе. И выборы бы были идеальными.

Будете звонить Собчак?

— Уже звонили. Ничего нового.

А разыгрывать со спонсорами? Или вы не видите смысла звонить ей вообще?

— Вижу, может быть, это произойдет, но пока проектировать не будем.

Кстати, Собчак очень рассчитывала на Екатеринбург. Ее результат здесь, конечно, больше, чем в целом по области и по стране, но не намного. Екатеринбург больше не либеральная столица?

— Я и раньше-то не считал Екатеринбург либеральной столицей. Картинка такая была за счет Ельцин-центра и тому подобного. Тут сыграла роль явка. Мегаполисы в отличие от деревень не так активно голосуют. А если и голосуют, то в основном активные оппозиционеры. Сейчас выборы уже прошли, победу одержал Владимир Путин и вы обозначили, что рады этому факту.

Почему?

— Главное достижение последних лет — Крым, конечно. Внешняя политика. То, что Путин полностью не дает различным оранжевым движениям у нас разрастись: страна сохранилась. У нас растет экономика, как ни крути. Все иностранные компании, весь рост и инновации пришло при Путине. Все западные компании пришли при нем, — он сумел так выстроить отношения.

Экономика и бизнес выросли при Путине. Причем именно наш частный бизнес. Налоги стали цивилизованно платить. Государство взяло монополию на власть. Сегодня все цивилизованно: люди ходят в суды, диктатура закона. Ничего этого при сегодняшних либералах не было и не будет.

Путин нам нужен на эти шесть лет. Представим, придет кто-то другой на его место: как он будет выстраивать взаимодействие с национальными республиками, кто его будет слушать, как его будут слушаться силовики, как его будут воспринимать на Западе, как он выйдет из ситуации, когда нам надо будет отстаивать право на Крым перед международным сообществом? Эти шесть лет будут определяющим сроком.

Сейчас грядет очень интересное время в кадровой политике для молодежи: появился шанс занять какие-то посты. У людей, активно занимающимся общественной деятельностью появился шанс попасть в политику и доказать свою эффективность. Я уверен, там будут ротации. Эти шесть лет будут решающими: мы должны будем решить все международные конфликты, внутреннюю политику, экономику, как-то нам нужно с этим справиться.

Это может только Путин. Режим Путина — это диктатура закона. И, думаю, в ближайшие годы мы с вами увидим совершенно новых политиков, не успевших испачкать себя ни в чем, но способных занять место в руководстве страны.

Много разговоров ходит про преемника Путина … Напрашивается вопрос, а не хотелось никого «развести» на этот счет, назначить преемником?

— Я бы прикололся таким образом над Явлинским, потому что у меня такое представление, что его приглашает в Кремль сам Путин, чтобы над ним поржать. Например, на встрече с кандидатами в президенты. Как их рассадили? Явлинский был на самом отшибе, и это о многом говорит. Это не первый раз.

Мне кажется, ему каждый раз что-то обещается и радостный Явлинский ходит и всем на каждом шагу тарахтит, что ему дадут какой –то пост, но постоянно происходит какой-то облом. У нашего президента есть чувство юмора. Если Явлинскому так позвонить, я бы тоже поржал над ним.