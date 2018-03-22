В Росгвардии обеспокоились демпингом на тендерах по охране госучреждений

" (Занимаемся) установлением специальных требований к частным охранным организациям, под охраной которых находятся объекты, финансируемые за счет бюджета всех уровней. По нашему мнению, это поможет создать барьеры для организаций, демпингующих торги", — сказал Веденов.

По его словам, этот вопрос «находится на стадии, близкой к завершению».