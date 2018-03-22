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Под Липецком начали строительство завода по переработке кукурузы
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Под Липецком начали строительство завода по переработке кукурузы 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания «Корнбиотех» начала в селе Казаки Елецкого района Липецкой области строительство завода по глубокой переработке кукурузы, инвестор направит в проект более 1 млрд рублей, запуск предприятия запланировали на конец весны 2019 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС зампредседателя комитета по экономики администрации Елецкого района Алексей Климов.
"Сегодня в селе Казаки компания «Корнбиотех» приступила к строительству завода по глубокой переработке кукурузы, состоялась церемония торжественной закладки капсулы в обозначение начала работ. В завод инвестируют 1 млрд рублей, он начнет работу в апреле-мае 2019 года", — сказал Климов.
По его словам, в селе Казаки проживают около 3 тыс. человек, для которых на новом заводе создадут порядка 150-200 рабочих мест. «Завод построят на базе бывшего Казацкого крахмало-паточного завода, который давно был закрыт, а теперь его новый собственник создает современное производство», — добавил Климов.
Как пояснил ТАСС глава Казацкого сельского поселения Дмитрий Семянников, завод строят на площади 14 га, оборудование для него производят в Китае, поставку ожидают через пять месяцев. Планируемая мощность первой очереди завода составит 150 тонн в сутки кукурузы, будут выпускать, в частности, кукурузный крахмал, глютен, корм для животных и птиц. На полную мощность завод выйдет к 2022 году.
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