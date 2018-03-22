Под Липецком начали строительство завода по переработке кукурузы

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Компания «Корнбиотех» начала в селе Казаки Елецкого района Липецкой области строительство завода по глубокой переработке кукурузы, инвестор направит в проект более 1 млрд рублей, запуск предприятия запланировали на конец весны 2019 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС зампредседателя комитета по экономики администрации Елецкого района Алексей Климов

"Сегодня в селе Казаки компания «Корнбиотех» приступила к строительству завода по глубокой переработке кукурузы, состоялась церемония торжественной закладки капсулы в обозначение начала работ. В завод инвестируют 1 млрд рублей, он начнет работу в апреле-мае 2019 года", — сказал Климов.

По его словам, в селе Казаки проживают около 3 тыс. человек, для которых на новом заводе создадут порядка 150-200 рабочих мест. «Завод построят на базе бывшего Казацкого крахмало-паточного завода, который давно был закрыт, а теперь его новый собственник создает современное производство», — добавил Климов.