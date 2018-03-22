Призрак женщины‐второго пилота попал в объектив камеры инструктора по фитнесу

В одном из музеев Саутгемптона посетителю удалось снять призрака, который якобы обитает на борту самолета времен Второй мировой. Впервые с полтергейстом столкнулся тренер по фитнесу Тони Фергюсон в октябре 2017 года, сообщило издание Mirror.

Тогда мужчина в ужасе покинул и сам экспонат, и музей, после того как приведение опрокинуло его камеру. Вернувшись весной

2018-го Фергюсон сумел запечатлеть в кабине странный белый объект непонятного происхождения.

По слухам, на борту выставленного в музее самолета обитает призрак женщины, бывшей вторым пилотом.

Когда

33-летний

мужчина впервые посетил самолет, он услышал несколько громких ударов. После его просьбы к призраку появиться, камера Фергюсона рухнула.

В марте 2018 года он вновь попросил полтергейст показаться. Камера запечатлела взявшееся из ниоткуда белое перо, которое потом пропало.

По признанию тренера, он с детства увлекался паранормальным и считает, будто бы обладает даром притягивать их к себе.

Недавно в Сети появились кадры, на которых призрачный поезд останавливается на станции, «забирает» пассажиров и уезжает. Впервые его увидели на камерах видеонаблюдения на станции в китайском округе Баотоу.