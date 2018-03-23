Ведерников встретился с Виталием Мутко 

Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, главной темой обсуждения стала реконструкция стадиона «Машиностроитель».
«Предполагается, что это будет основная площадка проведения мероприятий Ганзы-2019, и чтобы привести ее в порядок требуется 750 млн рублей», — отмечает пресс-служба.
Активное содействие в решении вопроса оказывает секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Также Мутко пообещал решить вопрос со строительством Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках, который был не достроен в срок из-за подрядчика.
Ранее Михаил Ведерников посетил место строительства нового ФОК в Великих Луках. Глава региона смог оценить только залитое ледовое покрытие в оздоровительном комплексе.
Фото: pskov.ru