Шпион, который пришел… со своего огорода 

Кремль или жулики

А если московское заключение не будет удовлетворительным, тогда можно говорить о причастности Кремля либо к организации покушения, либо к тому, что на предприятии, которое производит это вещество, царит возмутительный и преступный беспорядок, позволяющий жуликам похищать смертоносный яд и использовать его в своих убийственных целях.

За кого пострадал Уильям?

Некоторое время назад в британской прессе появились сообщения о том, что в годы холодной войны Джереми Корбин встречался с чехословацким тайным агентом. Правда, сильного впечатления эта информация на читающую публику не произвела. Как ехидно заметила The Guardian, эта новость нанесла больше вреда его противникам, чем самому Корбину.

Пожалуй, лучше других отреагировал сатирический журнал Private Eye, который тонко обыграл название знаменитого английского детективного фильма, снятого в 1965 году по роману Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода» (The spy who came in from the cold) с великолепным Ричардом Бартоном в главной роли. Заметку о тайных встречах Корбина журнал не без злорадства назвал «The spy who came in from the allotment» (Шпион, пришедший с садового участка).