Шпион, который пришел… со своего огорода

Кремль или жулики

В последние дни по британской правительственной деревне, которая для краткости именуется просто Уайтхолл, поползли слухи, что недавнее покушение на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может привести к обострению противоречий внутри руководящей команды Лейбористской партии и, как следствие, к расколу или даже, как утверждает обычно хорошо информированный еженедельник «Спектатор» (The Spectator), — к «гражданской войне» в ее рядах.

Но позвольте, причем тут Скрипаль, который уже почти три недели пребывает в коме в больничной палате и ни в какие игры, тем более шпионские, играть не в состоянии? В поисках ответа не надо лазить по Гуглу или копаться в подшивках старых газет. Он лежит на поверхности: в конце прошлой недели лидер лейбористов Джереми Корбин в статье, опубликованной в «Гардиан» (The Guardian), заявил, что нельзя обвинять в этом преступлении Россию , пока не найдены конкретные улики ее виновности и не отосланы в Москву пробы, подтверждающие наличие в организме отца и дочери нервно-паралитического отравляющего вещества, к которому Россия имеет непосредственное отношение.

Такая постановка вопроса вызвала возмущение не только на Даунинг-стрит и в Вестминстере , но и в самой Лейбористской партии. Интересно, что Корбин не говорил, что премьер-министр поступила неверно. Смысл его слов состоял в том, что Москву надо было снабдить всеми необходимыми материалами и дать ей больше времени, чтобы тамошние специалисты во всем разобрались.

А если московское заключение не будет удовлетворительным, тогда можно говорить о причастности Кремля либо к организации покушения, либо к тому, что на предприятии, которое производит это вещество, царит возмутительный и преступный беспорядок, позволяющий жуликам похищать смертоносный яд и использовать его в своих убийственных целях.

За кого пострадал Уильям?

Некоторое время назад в британской прессе появились сообщения о том, что в годы холодной войны Джереми Корбин встречался с чехословацким тайным агентом. Правда, сильного впечатления эта информация на читающую публику не произвела. Как ехидно заметила The Guardian, эта новость нанесла больше вреда его противникам, чем самому Корбину.

Пожалуй, лучше других отреагировал сатирический журнал Private Eye, который тонко обыграл название знаменитого английского детективного фильма, снятого в 1965 году по роману Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода» (The spy who came in from the cold) с великолепным Ричардом Бартоном в главной роли. Заметку о тайных встречах Корбина журнал не без злорадства назвал «The spy who came in from the allotment» (Шпион, пришедший с садового участка).

Что касается совета лидера оппозиции, по мнению которого правительству следовало бы обращаться с запросом к россиянам, дождавшись более определенных известий от следствия и от медицинской экспертизы, то как заявила в парламенте Тереза Мэй , «у нас нет никаких альтернативных выводов кроме того, что Россия была ответственна за покушение на жизнь Сергея Скрипаля». Она также сообщила депутатам, что ответ, полученный из Москвы, «демонстрирует полное пренебрежение».

Вдобавок к высылке 23-х российских дипломатов, которые, по словам премьера, являются завуалированными шпионами, Великобритания не пошлет на Чемпионат мира по футболу представителей правительства и королевских особ. Из ближайших родственников Елизаветы Второй в Россию собирался герцог Кембриджский (принц Уильям), возглавляющий Английскую федерацию футбола. Соединенное Королевство также разработает и примет свой собственный «Акт Магнитского».

Корбин теряет, Мэй находит

Но вернемся к Джереми Корбину, которого обвиняют в том, что он затевает новую «гражданскую войну» внутри своей же Лейбористской партии. В чем он, собственно, провинился? Дело, оказывается в том, что ни в своем заявлении в парламенте, ни в газетной статье, ни в нескольких интервью он ни разу не бросил упрек в адрес кремлевских руководителей.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Джереми Корбин — яростный «левак», социалист до мозга костей. Его победа на выборах лидера Лейбористской партии в 2015 году стала настоящим шоком для английской политической элиты. Дэвид Кэмерон , занимавший тогда пост премьер-министра, после избрания Корбина назвал Лейбористскую партию «угрозой не только национальной безопасности, но и безопасности каждой семьи».

Корбин уже более 30 лет избирается в парламент Великобритании от лондонского района Ислингтон. В конце 80-х он яростно оппонировал жесткому экономическому курсу, который проводила Маргарет Тэтчер , и даже вступал в жесткие публичные перепалки с «железной леди».

Еще с 80-х годов Корбин поддерживает связи с Ирландской республиканской армией (IRA), выступая за объединение Ирландии . Во внутренней политике Корбин считает необходимым резко повысить роль государства в экономике (настаивая на массовом строительстве школ и больниц), ограничение профессий, которых может коснуться повышение пенсионного возраста, национализацию железных дорог. А еще Корбин — заслуженный вегетарианец более 45 лет. Свои взгляды на питание он пересмотрел после работы на свиной ферме.

Афганистане и Ливии. Он — сторонник ликвидации НАТО и улучшения отношений с Россией. Крым он назвал исторически русским регионом, призвав США ЕС учитывать культурные и национальные особенности этого полуострова. Корбин основал антивоенную общественную организацию Stop the War Coalition и выступал против войн в Ираке

С 1997 года, когда Тони Блэр с огромным преимуществом победил тори , лейбористы продержались у власти 13 лет. Но это были не леваки, а так называемые «новые лейбористы», которые добивались «социализма с человеческим лицом». Они не ставили вопрос о национализации промышленности, не поддерживали левацкие режимы типа кубинского, венесуэльского. Британия под их командой активно боролась с терроризмом и участвовала в войнах в коалиции с США и силами НАТО.

Сразу четыре патриотически настроенных министра теневого кабинета, руководимого Корбиным, объявили о своем несогласии с позицией лидера партии.

Как показывают свежие опросы, решительное поведение Терезы Мэй после трагических событий в Солсбери получило поддержку избирателей. Они добавили к ее рейтингу сразу 30%, а Корбин потерял 21%. Согласно этой статистике, 73% британцев считают Россию ответственной за отравление Скрипаля…