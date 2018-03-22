В Кремле отказались комментировать уход СМИ из Госдумы из-за Слуцкого 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать бойкот, объявленный рядом российских СМИ после решения комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого, заявив, что это не вопрос администрации главы государства.
В среду стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает «Дождь». Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов призвал и другие редакции к солидарности с журналистами РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Позже об отказе взаимодействовать с Госдумой, пока Слуцкий остается на своем посту, заявил и телеканал RTVI.
"Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента", — сказал Песков журналистам.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
В среду комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах к журналисткам депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.