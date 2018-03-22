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Сергей Самохин покинул должность зампреда правительства Рязанской области
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Сергей Самохин покинул должность зампреда правительства Рязанской области 

АиФ Рязань 2 часа назад
Заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин 21 марта покинул занимаемую должность, сообщает ИА «МедиаРязань». О причинах увольнения не говорится.
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