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Депутат Госсовета РТ поспорил с МЧС об угрозе химического заражения Набережных Челнов
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Депутат Госсовета РТ поспорил с МЧС об угрозе химического заражения Набережных Челнов 

Казанский репортер 52 минуты назад
В ходе заседания Госсовета РТ в четверг, 22 марта, в том числе, затронули вопрос заражения аммиаком городов Татарстана при авариях на АО «Аммоний». Вопросы появились в результате письма ГУ МЧС по РТ от 25 августа 2016 года, где сообщалось о корректировке перечня территорий республики, попадающих в зону возможных опасностей. В частности, указано, что Набережные Челны полностью в зоне возможного химического заражения. В связи с этим предлагалось провести корректировку плана гражданской обороны и защиты населения города.
О реальности угрозы говорили глава МЧС РТ Рафис Хабибуллин. Министр, начиная свой ответ, отметил, что сведения о производстве на предприятия являются государственной тайной. Однако депутат уточнил эту информацию, подчеркнув, что состояние экологии — не предмет тайны.
«Судя по цифрам, которые мы получили, зона возможного заражения уменьшилась в 2,2 раза. Набережные Челны не попадают в зону возможного заражения, однако в эту зону попадают Менделеевский район и часть Елабужского района. Набережные Челны — поселок Сидоровка, попадает под «Нижнекамскнефтехим».
Средствами индивидуальной защиты работающее население должны обеспечивать те предприятия, которые угрожают экологии районов, добавил министр. А неработающее население средствами защиты обеспечат власти Татарстана.
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