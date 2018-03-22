Ещё
Микки Рурк запал на Яну Кошкину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Микки Рурк запал на Яну Кошкину 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Голливудский актер и боксер Микки Рурк — мужчина сильный, но есть у него одна слабость. И эта слабость — девушки из России. В прошлом у Микки было несколько романов с русскими моделями, и актер до сих пор не прочь завязать отношения с девушкой из России. Сейчас, например, Микки старательно очаровывает актрису Яну Кошкину.
Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)
24 Фев 2018 в 3:49 PST  Знакомство Микки с Яной случилось в соцсетях — актер подписался на Instagram Кошкиной после того, как девушка опубликовала 23 февраля снимок, на котором позировала топлес, и написала поздравления мужчинам. Рурк залайкал сразу несколько десятков фотографий, а потом начал делать комплименты вроде: «Яна, вы прекрасны! Почту за честь подружиться».
Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)
1 Мар 2018 в 6:47 PST  «Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав — это фейк, — цитирует Starhit приятельницу Кошкиной. — Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль».
Впрочем, пока Кошкина старается не обольщаться.
Напомним, ранее Рурк встречался с моделью Анастасией Макаренко и, по слухам, довольно болезненно переживал разрыв с девушкой.
Клео.Ру: последние новости
Алла Пугачева: «Я старею» Водонаева объявила охоту на папарацци Бородина ищет невесту «живому Кену»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу192
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение