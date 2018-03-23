«Ъ»: Минтранс предлагает обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на самолеты

В случае принятия изменений они вступят в силу уже в августе 2018 года.

По словам участников рынка, это также коснется иностранных самолетов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя. В итоге в отрасли опасаются, что быстро исполнить требование не получится.