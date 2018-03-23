«Ъ»: Минтранс предлагает обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на самолеты 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает обязать авиакомпании устанавливать на самолеты, выполняющие коммерческие воздушные перевозки, систему ГЛОНАСС. Уведомление о разработке соответствующего проекта ведомственного акта опубликовано на regulation.gov.ru, сообщает газета «Коммерсантъ».
В случае принятия изменений они вступят в силу уже в августе 2018 года.
По словам участников рынка, это также коснется иностранных самолетов, но внести изменения в их конструкцию без согласования с лизингодателем или производителем нельзя. В итоге в отрасли опасаются, что быстро исполнить требование не получится.
"Самостоятельная установка невозможна без согласования с лизингодателем или производителем, это требует колоссального времени и средств", — приводит «Ъ» слова одного из собеседников. Он добавил, что «объемы производства авиатехники РФ не могут покрыть потребности авиакомпаний». Более того, требование, по данным «Ъ», может быть распространено и на иностранные морские суда, фрахтуемые в РФ.