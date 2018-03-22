Калужские рыбаки попросили перенести границы 

Жильцы общежития Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства обратились глава городского самоуправления Калуги Александру Иванову с просьбой перевести это общежитие в муниципальную собственность. Этому зданию на улице Суворова требуется ремонт, вызывает нарекания и качество предоставляемых им коммунальных услуг, рассказал представитель жильцов Александру Иванову на приеме, который глава городского самоуправления Калуги провел 22 марта в общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Вопрос уже прорабатывается, ответил Александр Иванов. Управлением экономики и имущественных отношений уже направлены запросы в Бюро технической инвентаризации и министерство образования и науки Калужской области. «В настоящее время в Калуге ведется масштабная работа по упорядочению прав муниципальной собственности на недвижимое имущество, в том числе жилые и нежилые помещения, инженерные коммуникации. Решение по общежитию аграрного колледжа будет принято после того, как управление экономики получит ответы на запросы и проработает все правовые аспекты данной проблемы», — сказал он. Фото пресс-службы городской думы Калуги В тот же день Александр Иванов принял и представителя Калужского общества охотников и рыболовов. Он пожаловался главе городского самоуправления на то, что после изменения границ зимовальных ям на Оке любителям зимней рыбалки стало труднее добраться до места лова. Из-за того, что границы зимовальных ям не обозначены, рыбакам нередко приходится платить штрафы за ловлю рыбы. «В Калуге довольно много любителей зимней рыбалки и их интересы и пожелания государственным структурам также необходимо учитывать при принятии решений. Необходимо создать для любителей рыбалки нормальные условия, чётко определить границы зимовальных ям и в случае необходимости скорректировать их. Озвученная проблема будет проработана совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области», — пообещал Иванов.